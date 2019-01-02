Аякс – Тоттенхэм: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Лондонский "Тоттенхэм" проиграл нидерландскому "Аяксу" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 1:0 и вынужден будет отыгрываться в поединке в Амстердаме. Букмекеры оценили шансы команд на победу в полуфинале Лиги чемпионов и выход в финал.

Прогноз на матч "Аякс" – "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" на выходных провел изнурительный поединок против "Борнмута", в котором два игрока лондонского клуба были удалены. Лондонский клуб минимально проиграл. Как и перед первым матчем, "шпоры" имеют серьезные кадровые проблемы. В игре в Амстердаме сможет сыграть Сон, который пропускал первый матч из-за дисквалификации. В то же время из-за травмы пропустит игру Ян Вертонген.

В свою очередь "Аякс" на выходных уверенно победил "Виллем II" в финале Кубка Нидерландов со счетом 4:0. Ко второму поединку против лондонцев "Аякс" подходит в полной боевой готовности и в хорошем настроении.

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Прогноз "Фаворит Спорт"

"Аякс" в плей-офф Лиги чемпионов на своем поле еще не побеждал. "Божьи сыновья" проиграли "Реалу", а с "Ювентусом" расписали ничью. Коэффициент на то, что "Аякс" победит "Тоттенхэм" в основное время – 2,09. Ничью, по итогам которой "Аякс" стопроцентно будет играть в финале, букмекеры оценили коэффициентом 3,60. Победа "Тоттенхэма" в основное время – 3,50.

Сейчас "Аякс" имеет больше шансов выйти в финал. Букмекеры дают на проход голландцев в финал, который состоится в Мадриде, коэффициент 1,26. А вот шансы "Тоттенхэма" сыграть в Мадриде в финальной игре на стадионе "Ванда Метрополитано" – 3,90.

Прогноз Pari Match

Англичанам в повторной игре обязательно нужно забивать. Лондонцы знают, как это делать на выезде, поскольку сумели в четвертьфинале забить три гола в ворота "Манчестер Сити". Но на этот раз "шпоры" еще и должны победить. Коэффициент на победу в один мяч или ничью – 2,25. Победу "шпор" в 2,5 гола букмекеры оценили в 5,00.

Коэффициент на то, что "Аякс" не проиграет матч в Амстердаме и будет забито меньше 2,5 гола – 2,85. Сухую победу амстердамцев букмекеры оценили коэффициентом 3,80.

Прогноз Winline

Для "Тоттенхэма" чрезвычайно важно, что в этот раз сможет сыграть Сон, который является лидером атак. Коэффициент на то, что кореец забьет в ответном матче – 2,75. На то, что гол Сона будет первым – 5,42. Также "шпоры" возлагают надежды на Лукаса Моуру. Вероятность гола бразильца букмекеры оценили коэффициентом 3,19.

В составе "Аякса" забивают практически все футболисты. В первой игре решающим стал удар полузащитника Донни ван де Беека. Коэффициент на то, что хавбек снова отличится за свою команду – 4,05. На гол лидера атак амстердамцев Душана Тадича букмекеры дают коэффициент 2,37.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов "Аякс" – "Тоттенхэм" состоится в среду, 8-го мая. Начало игры в 22:00. Результат матча читайте на сайте Спорт24.

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