"Тоттенхэм" обыграл "Аякс" в полуфинале Лиги чемпионов благодаря хет-трику Лукаса: видео

Нидерландский "Аякс" и английский "Тоттенхэм" в ответной игре решали кто из них более достоин сыграть в финале Лиги чемпионов. В первом матче в Лондоне победил именно "Аякс". Но в Амстердаме команды устроили настоящий триллер с интригой до финального свистка.

Аякс – Тоттенхэм 2:3

Голы: Де Лигт, 5, Зиеш, 35 – Лукас, 55, 59, 90 + 5

Уже на третьей минуте встречи "Аякс" провел атаку, после которой сразу трое игроков пробивали по воротам. Но каждый раз удар блокировали игроки "Тоттенхэма". Еще мгновение – удар Тадича, рикошет от ноги защитника, и лишь прыжок Льориса спас команду. Но ненадолго. Подача с углового – и Де Лигт головой отправил мяч в ворота.

Читайте также: Шевченко заявил о желании возглавить "Милан"

Сравнять счет "Тоттенхэм" мог чуть ли не сразу. Но мяч после удара Сона попал в штангу. А Эриксен не дотянулся до мяча. Во втором тайме стойка на этих воротах спасет уже "Тоттенхэм" от пропущенного мяча.

После этого команды несколько успокоились. "Тоттенхэм" никак не мог прийти в себя после пропущенного мяча. А гости не слишком нагнетали. Но на 30-й минуте Тадич мог значительно ухудшить положение "Тоттенхэма". Он накрутил в штрафной Алдервейрелда и пробивал низом в дальний угол. Но мяч прошел мимо штанги.

Однако второй гол "шпоры" пропустили еще до перерыва. Отличился Зиеш. Ван Де Бек отдал пас на фланг Тадичу, а тот скинул под удар партнеру. Зиеш оказался в штрафной без опеки и пробил в дальний угол. Льорис не дотянулся до мяча.

Противоположным первому тайму стал тайм второй. Он почти перевернул все с ног на голову. За четыре минуты.

Читайте также: Тренера "Динамо" Хацкевича оштрафовали после матча с "Шахтером"

Хотя перед тем на 52-й минуте "Тоттенхэм" мог сократить отставание. Алли в прыжке замыкал подачу в штрафную. Но Онана в не менее эффектном прыжке справился с ударом.

Но проходит три минуты как "Тоттенхэм" забил гол в этом матче. Команда начала быструю атаку со своей половины поля. А на чужой части мяч довольно быстро друг с другом распасовали Алли и Лукас. Результативный удар нанес последний, низом в угол ворот.

На 59-й минуте интрига в матче была возвращена. И снова забил Лукас. Льоренте с метра не сумел пробить Онана. Но голкипер не поймал мяч, а защитники не выбили его. Тот улетел к Лукасу, и бразилец пробил по воротам, сравняв счет.

Снова вернуть преимущество в счете "Аякс" мог на 63-й минуте. Но на этот раз мяч прошел мимо рамки ворот после удара Зиеша.

Когда до конца матча оставалось несколько минут, "похоронить" амстердамский клуб мог Вертонген. Бельгиец, который шесть сезонов провел в "Аяксе", пробивал с близкого расстояния. Но защитник сумел чуть ли не с линии ворот выбить мяч.

Когда уже шла пятая добавленная минута, героем встречи стал Лукас. Футболист получил пас в штрафной площадке и пробил в дальний угол ворот. Точно мимо Онана. И вывел свою команду в финал Лиги чемпионов. Там команда сыграет против "Ливерпуля".

Читайте также: Определились финалисты Лиги чемпионов