Айнтрахт – Челси: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Немецкий "Айнтрахт" и лондонский "Челси" будут определять, кто из них сильнее в полуфинале Лиги Европы. Обе команды стремятся сыграть в финале, который состоится в Баку. Букмекеры оценили, у какой из команд больше шансов.

Прогноз на матч "Айнтрахт" – "Челси"

Пути обоих клубов до этого никогда не пересекались. С другими английскими командами "Айнтрахт" провел три двухматчевых противостояния в еврокубках и все проиграл. Последнее было в 1982 году. "Тоттенхэм" с общим счетом 3:2 победил франкфуртцев в четвертьфинале Кубка обладателей кубков.

После этого "Айнтрахт" всего один раз встречался с англичанами. На групповом этапе Кубка УЕФА-2006/07 он сыграл по нулям с "Ньюкаслом". На своем поле "орлы" еще не уступали английским клубам – две победы и две ничьи. Статистика "Челси" в 19 матчах с клубами Бундеслиги – 10 побед, 5 ничьих, 4 поражения.

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Прогноз Фаворит Спорт

"Челси", который не получил ни одного трофея в этом сезоне, стремится реабилитироваться перед собственными фанатами в Лиге Европы. Опыт побед в этом турнире лондонцы имеют, поскольку торжествовали в финале 2013 года. Коэффициент на победу "синих" в первом матче с "Айнтрахт" – 2,56. Победу хозяев поля букмекеры оценили в 2,77. Ничья – 3,35.

На данный момент букмекеры отдают предпочтение "Челси" в контексте двухматчевого противостояния. Коэффициент на проход лондонцев в финал – 1,45. Шансы франкфуртского клуба пройти в финал оценивают коэффициентом 2,77.

Прогноз Pari Match

На родной "Коммерцбанк-Арене" в этом турнире "Айнтрахт" не проигрывал. Избежать поражения во Франкфурте удалось только "Интеру". Все остальные команды были биты. Коэффициент на то, что "орлы" победят в один или два мяча – 2,85. Победа немцев в три гола – 12,5.

"Челси" достаточно мощно выступает на выезде. Статистика "Челси" в гостевых поединках Лиги Европы – шесть побед и одна ничья, при разнице забитых и пропущенных мячей 14:4. Победу "Челси" со счетом 1:0, 2:0 или 2:1 букмекеры оценили коэффициентом 3,65.

Прогноз Winline

"Челси" и "Айнтрахт" являются обидчиками украинских клубов. Немцы в 1/16 финала разбили "Шахтер" с общим счетом 6:3. "Динамо" в 18 финала уступила "Челси" с неприличным счетом 8:0. Коэффициент на победу "Айнтрахта" – 2,78. Ничья – 3,34. Победу "Челси" в матче в Германии букмекеры оценили коэффициентом 2,56.

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Лучшим бомбардиром "Челси" в этом сезоне Лиги Европы является француз Оливье Жиру, который забил 10 мячей. Коэффициент на его гол в ворота "Айнтрахта" – 3,43. За "орлов" больше всего голов провел талантливый серб Лука Йович (8 голов). Коэффициент на его гол в ворота лондонцев – 2,21. Если Йович забьет первый мяч – 4,42.

Матч полуфинала Лиги Европы "Айнтрахт" – "Челси" состоится в четверг, 2 мая. Начало игры, в 22:00. Результат матча читайте на Спорт24.

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