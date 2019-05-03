"Айнтрахт" и "Челси" расписали результативную ничью в сумасшедшем матче: видео

Немецкий "Айнтрахт" и лондонский "Челси" не смогли выявить сильнейшего в первом матче полуфинального противостояния. Команды разошлись результативным миром.

Айнтрахт – Челси 1:1

Голы: Йович, 23 – Педро, 45

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Оба клуба являются обидчиками украинских команд в этом розыгрыше Лиги Европы. "Айнтрахт" в 1/16 финала выбил "Шахтер", а "Челси" в 1/8 финала уничтожил "Динамо". Лондонский клуб является главным фаворитом турнира, когда шансы немцев на общий успех малейшие.

На первый полуфинальный матч "Челси" подошел с кадровыми потерями. Из-за травмы до конца сезона выбыли защитник Антонио Рюдигер и полузащитник Каллум Хадсон-Одои. Кроме того, наставник "аристократов" удивил основным составом, в который не попал Эден Азар, Маркос Алонсо и Гонсало Игуаин. Кадровые потери были также у немецкого клуба. Из-за перебора желтых карточек игру пропускал нападающий Анте Ребич, а из-за травмы отсутствовал Халлер.

Поединок команды начали осторожно и примерно с десятой минуты "орлы" завладели инициативой. Немецкий клуб в течение долгого времени нагнетал ситуацию у ворот гостей и добился своего на 23 минуте. Хозяева сделали важный перехват в центре поля, в результате которого Костич прорвался левым флангом и идеально навесил на Йовича. Серб, присев, точным ударом в угол ворот вывел "Айнтрахт" вперед.

Первый полумомент у "Челси" возник на 27 минуте. Педро решил ударить издалека и мяч пролетел возле стойки ворот Траппа. Во второй половине тайма "аристократы" полностью взяли инициативу у "орлов" и начали создавать очень опасные моменты. В частности, на 42 минуте Лофтус-Чик обыграл защитников "Айнтрахта", и сместившись в центр, мощно ударил и мяч снова пролетел возле стойки. Но до завершения тайма "синие" сравняли счет. Педро воспользовался сумбуром в штрафной "орлов" и забил гол в раздевалку – 1:0.

Айнтрахт – Челси – видео лучших моментов первого тайма

Второй тайм более остро начали гости. В частности, на 54 минуте неутомимый Лофтус-Чик прорвался во владения Траппа, однако ударил чуть выше ворот. Через три минуты из пределов штрафной низом пробил Виллиан, но точно в руки Траппу. А на 59 минуте Давид Луиз исполнил дальний штрафной и попал в перекладину. Все больше становилось заметно, что "Челси" играет первым номером, а хозяева решили искать счастья в контратаках.

"Челси" продолжал давить на немцев, которые заперлись в своей штрафной. На 74 Лофтус-Чик пробил издали. Трапп в очередной раз выручил партнеров, отбив мяч, который подхватил Азар и пробил неточно. Еще через несколько минут Луиз замыкал навес ударом головой, но и здесь Кевин Трапп был на высоте. Свой единичный момент "Айнтрахт" имел на 81 минуте. Да Коста элегантно обыграл защитников "Челси" и "вырезал" на Пасиенсия, но португалец не попал в ворота.

Еще один момент "орлы" имели на 85 минуте. Игроки "Челси" неудачно разыграли мяч возле своей штрафной, что закончилось перехватом. Немцы чудом не наказали гостей голом. До конца игры команды больше не создали угрозы у ворот и игра завершилась ничьей. Повторная игра ровно через неделю состоится в Лондоне. Начало матча в 22:00.

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