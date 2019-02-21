Айнтрахт – Шахтер: анонс матча лиги Европы

Донецкий "Шахтер" после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против немецкого "Айнтрахта" несколько осложнил себе проход в следующий раунд. Но для "горняков" ситуация не выглядит безнадежной. Поэтому все решится в матче 21 февраля в Германии. Все самое интересное и важное вокруг противостояния "Айнтрахт" – "Шахтер" – в анонсе Спорт24.

Айнтрахт – Шахтер. Главное

Что: ответный матч 1/16 финала Лиги Европы

Где: "Коммерцбанк-Арена", Франкфурт

Когда: четверг, 21 февраля, 19:55

Трансляция: телеканал "Футбол 1", сайт видеосервиса Oll.tv, текстовая трансляция – Спорт24

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Предыдущий матч и перед игрой

Первый матч эти команды в Харькове сыграли в боевую ничью 2:2. Для "Шахтера" счет не слишком приятный. Ведь это заставляет их обязательно забивать во Франкфурте. Но в защиту "горняков" стоит напомнить, что команда с 11-й минуты играла в меньшинстве, при этом сумела сравнять счет в составе десяти игроков. Но моментов вблизи ворот Андрея Пятова игроки "Айнтрахта" создали немало. Подвела реализация.

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"Шахтер" после этого матча не играл. И имел возможность намеренно готовиться к игре во Франкфурте. В то же время "Айнтрахт" сыграл матч чемпионата Германии. Не слишком удачно. Команда упустила победу в домашнем матче против менхенгладбахской "Боруссии" в конце игры. Так еще и из-за травмы потеряла капитана Фернандеса.

Потери команд

Кроме уже упомянутого Фернандеса, "Айнтрахту" в этом матче не поможет Роде – его участие под вопросом.

У "Шахтера" потерь из-за травм нет. Но есть дисквалифицированные Степаненко и Кривцов, которые точно не сыграют. Последнего заменит Матвиенко, он сыграет в центре защиты. Вместо Степаненко должен выйти Майкон.

Слово тренерам

"Впереди встреча с сильнейшим соперником. После предыдущей мы вновь пытались изучить противника, к тому же в нашей игре было много положительных моментов. "Айнтрахт" имеет преимущество, на собственном стадионе и с поддержкой болельщиков. Нам просто следует демонстрировать свою игру. Когда "Шахтер" это сделает, как и всегда, все будет хорошо. Вы увидите храбрую, смелую команду – я постоянно требую этого от футболистов. И тогда все получается", – заявил перед матчем главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.

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"Игра с "Шахтером" является для нас наивысшим приоритетом. Мы в нокаут-раунде, что и определяет значимость поединка. Мы не можем просто бежать вперед и забивать голы. "Шахтер" прекрасно использует свои моменты, и следует помнить об этом. Нам не нужно демонстрировать хорошую игру, а нужно пройти в следующий раунд. "Шахтер" – топ-команда, мы заметили это в первом матче. Однако теперь встречаемся дома и действительно хотим пройти в следующий раунд", – рассказал главный тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер.

Прогноз на матч

Будет сложно. "Шахтер" только входит в сезон, и сразу столкнулся с кадровыми проблемами, которые за неделю не решить. Защита, которая и так не отмечалась надежностью, будет в несколько экспериментальном составе. Поэтому вряд ли "горнякам" удастся сохранить ворота "сухими". А им еще нужно забивать в ворота соперников.

Если "Айнтрахт" не буда вновь расточать свои случаи, команда без проблем выиграет на переполненном стадионе. 2:1 в пользу "Айнтрахта", или 2:2 и дополнительное время.