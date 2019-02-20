Айнтрахт – Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

21 февраля "Шахтер" сыграет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с немецким "Айнтрахтом". Встреча пройдет во Франкфурте на стадионе "Коммерцбанк-Арена". Букмекеры оценили, кто из команд имеет больше шансов на победу.

Мнения букмекеров относительно победителя матча, а затем и команды, которая пройдет в 1/8 финала, в основном совпадают. Однозначным фаворитом на бумаге является "Айнтрахт".

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"Фаворит Спорт" дает на победу хозяев поля коэффициент 1,98. А вот на успех "Шахтера" – 3,65. Ничью на стадионе "Коммерцбанк-Арена" "Фаворит Спорт" оценил в 3,70.

PariMatch оценил шансы "горняков" на победу в Германии коэффициентом 3,60. Подопечные Паулу Фонсеки уже имеют опыт поездок в Германию в этом сезоне. На групповом этапе Лиги чемпионов дончане победили "Хоффенхайм" 2:3. На то, что праздновать успех будут подопечные Ади Хюттеру стоит коэффициент 2,03. Ничью в PariMatch оценили в 3,75.

В William Hill домашняя победа "Айнтрахта" оценена коэффициентом 2,00. На успех "Шахтера" в букмекерской конторе дают 3,50. Ничья – 3,70.

Первый матч между командами в Харькове 14-го февраля завершился результативной ничьей 2:2. Дончане с 10 минуты играли в меньшинстве, поскольку был удален Тарас Степаненко.

Матч-ответ состоится в четверг, 21 февраля, во Франкфурте. Начало игры в 19:55.

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