"Айнтрахт" уже дважды забил "Шахтеру": видео голов

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Айнтрахт – Шахтер: видео голов, обзор матча Лиги Европы 2018/2019
Айнтрахт – Шахтер видео голов

Немецкий "Айнтрахт" дома открыл счет в матче 1/16 финала Лиги Европы против донецкого "Шахтера".

Айнтрахт – Шахтер 2:0
Голы: Йович, 23, Халлер, 27

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Сербский нападающий Йович, которого защитники "Шахтера" оставили без опеки, без помех пробил по воротам Андрея Пятова – 1:0.

Видео гола Йовича

 

На 26 минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Шахтера" за игру рукой Матвиенко. Халлер уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Видео гола Халлера

 

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Теги: Спорт Футбол Лига Европы Шахтер
Источник: 24 Канал
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