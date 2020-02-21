"Айнтрахт" уже дважды забил "Шахтеру": видео голов
Немецкий "Айнтрахт" дома открыл счет в матче 1/16 финала Лиги Европы против донецкого "Шахтера".
Айнтрахт – Шахтер 2:0
Голы: Йович, 23, Халлер, 27
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Сербский нападающий Йович, которого защитники "Шахтера" оставили без опеки, без помех пробил по воротам Андрея Пятова – 1:0.
Видео гола Йовича
На 26 минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Шахтера" за игру рукой Матвиенко. Халлер уверенно реализовал одиннадцатиметровый.
Видео гола Халлера
Источник: 24 Канал
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