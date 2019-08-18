"Айнтрахт" забил гол на 35-й секунде и победил "Хоффенхайм": видео

В предпоследнем матче 1-го тура чемпионата Германии "Айнтрахт" дома победил "Хоффенхайм". Команда из Франкфурта забила гол уже в дебюте матча, который и стал победным.

Айнтрахт – Хоффенхайм 1:0

Гол: Хинтереггер, 1

Смотрите также: "Боруссия" Дортмунд разбила "Аугсбург": видео

На 35-й секунде поединка центральный защитник сборной Австрии Мартин Хинтереггер решил пойти в штрафную соперника во время углового. Решение австрийца оказалось оправданным.

Хинтереггер прекрасным ударом замкнул навес серба Костича и вывел "орлов" вперед.

До конца матча командам больше не удалось отличиться. Хотя в компенсированное время гости все же отыгрались. Однако гол "Хоффенхайма" рефери матча отменил из-за офсайда.

В следующем туре "Айнтрахт" ждет сложный выезд в гости к "Лейпцигу". В свою очередь "Хоффенхайм" дома примет "Вердер".

Айнтрахт – Хоффенхайм – видеообзор матча