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Акции "Ювентуса" упали на 14% из-за коронавируса в Италии

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"Ювентус" / twitter.com/juventusfcen

Акции итальянского футбольного клуба "Ювентус" упали на 14%. Падение связывают с распространением коронавируса в Италии.

Как сообщает Bloomberg, акции "Ювентуса" упали на 14% за два дня из-за опасений, что вспышка коронавируса в Северной Италии может привести к тому, что матчи Серии А будут проводиться при пустых трибунах.

Это важно: Коронавирус в Италии: почти 300 зараженных, семь человек умерли

В целях безопасности "Ювентус" уже закрыл свой клубный музей и приостановил туры по стадиону.

Исходя из годового отчета клуба, продажи билетов составили 11% от 621,5 миллионов выручки "Ювентуса" в 2018-2019 финансовом году.

Ожидается, что поединок 26 тура чемпионата Италии "Ювентус" – "Интер" пройдет без болельщиков. Обе команды являются прямыми конкурентами в Серии А.

Что известно о коронавирусе в Италии

  • В Италии продолжает расти количество больных коронавирусом. По состоянию на 25 февраля уже известно о 288 случаях заражения, 18 человек находятся в реанимации. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения на передвижения в некоторых регионах.
  • Наибольшее количество больных в итальянских регионах Ломбардии и Венето. Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт.
  • В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера. За нарушение запрета на передвижение предполагается 3 года заключения.
  • На прошлой неделе было отменено ряд матчей различных футбольных дивизионов Италии. Также матч 1/16 финала Лиги Европы "Интер" – "Лудогорец" пройдет без болельщиков.


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Автор: Михаил Гема
Теги: Коронавирус 2020 Новости Спорта Спорт Ювентус Футбол
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