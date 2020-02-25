Акции "Ювентуса" упали на 14% из-за коронавируса в Италии

Акции итальянского футбольного клуба "Ювентус" упали на 14%. Падение связывают с распространением коронавируса в Италии.

Как сообщает Bloomberg, акции "Ювентуса" упали на 14% за два дня из-за опасений, что вспышка коронавируса в Северной Италии может привести к тому, что матчи Серии А будут проводиться при пустых трибунах.

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В целях безопасности "Ювентус" уже закрыл свой клубный музей и приостановил туры по стадиону.

In compliance with the provisions of @MinisteroSalute and @regionepiemonte, the #JuventusMuseum will remain closed until 29 February. During that same period, Stadium Tours will also be suspended.



️https://t.co/Es6JXghHhw pic.twitter.com/FvHa3YdsJV — JuventusFC (@juventusfcen) February 23, 2020

Исходя из годового отчета клуба, продажи билетов составили 11% от 621,5 миллионов выручки "Ювентуса" в 2018-2019 финансовом году.

Ожидается, что поединок 26 тура чемпионата Италии "Ювентус" – "Интер" пройдет без болельщиков. Обе команды являются прямыми конкурентами в Серии А.

Что известно о коронавирусе в Италии

В Италии продолжает расти количество больных коронавирусом. По состоянию на 25 февраля уже известно о 288 случаях заражения, 18 человек находятся в реанимации. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения на передвижения в некоторых регионах.

Наибольшее количество больных в итальянских регионах Ломбардии и Венето. Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт.

В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера. За нарушение запрета на передвижение предполагается 3 года заключения.

На прошлой неделе было отменено ряд матчей различных футбольных дивизионов Италии. Также матч 1/16 финала Лиги Европы "Интер" – "Лудогорец" пройдет без болельщиков.



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