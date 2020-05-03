Актер "Игры престолов" побил мировой рекорд: поднял штангу весом 501 килограмм – видео
Исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьёрнссон установил новый рекорд в становой тяге. Известный по роли Грегора Клигана в сериале "Игра престолов" Бьёрнссон поднял штангу весом 501 килограмм.
Предыдущий рекорд принадлежал британцу Эдди Холлу и составлял 500 килограммов, сообщает BBC.
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Из-за пандемии COVID-19 Бьёрнссон побил рекорд в своем спортзале в Исландии, а не на официальных соревнованиях.
После того, как Бьёрнссон побил рекорд, он заявил, что "нет ничего лучше, чем доказывать, что люди не правы".
Так много людей не верили в меня, так много людей говорили: "501 килограмм никогда не поднимется". Но у меня также была большая поддержка,
– сказал исландец.
Что известно о Бьёрнссоне?
Многократный призер соревнований за звание "самый сильный человек планеты", в 2014 году стал победителем.
Спортивную карьеру начал как баскетболист и играл за сборную Исландии. В 2018 году начал карьеру стронгмена.
Также известен за роль Грегора Клигана в сериале "Игра престолов".
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