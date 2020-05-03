24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Актер "Игры престолов" побил мировой рекорд: поднял штангу весом 501 килограмм – видео

- Читати новину українською
Хафтор Бьёрнссон
Хафтор Бьёрнссон / theringer.com

Исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьёрнссон установил новый рекорд в становой тяге. Известный по роли Грегора Клигана в сериале "Игра престолов" Бьёрнссон поднял штангу весом 501 килограмм.

Предыдущий рекорд принадлежал британцу Эдди Холлу и составлял 500 килограммов, сообщает BBC.

Читайте также Форман отговаривает Кличко возвращаться: украинец может побить рекорд знаменитого боксера

Из-за пандемии COVID-19 Бьёрнссон побил рекорд в своем спортзале в Исландии, а не на официальных соревнованиях.

После того, как Бьёрнссон побил рекорд, он заявил, что "нет ничего лучше, чем доказывать, что люди не правы".

Так много людей не верили в меня, так много людей говорили: "501 килограмм никогда не поднимется". Но у меня также была большая поддержка,
– сказал исландец.

Что известно о Бьёрнссоне?

Многократный призер соревнований за звание "самый сильный человек планеты", в 2014 году стал победителем.

Спортивную карьеру начал как баскетболист и играл за сборную Исландии. В 2018 году начал карьеру стронгмена.

Также известен за роль Грегора Клигана в сериале "Игра престолов".

Больше новостей про футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.

Автор: Михаил Гема
Теги: Рекорды Тяжёлая атлетика Игра престолов Кино Новости Спорта Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
2 мая , 17:42 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
Как и где можно заниматься спортом во время карантина
2 мая , 14:13 Как и где можно заниматься спортом во время карантина
Ігор Саджениця