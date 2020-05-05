Актер "Игры престолов" станет боксером

Известный пауэрлифтер и актер сериала "Игра престолов" Гафтор Бйорнссон станет боксером. Исландец проведет бой с британским стронгмэном Эдди Холлом.

Бйорнссон сообщил, что дебютирует в профессиональном боксе в сентябре 2021 года.

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Это официально. Сентябрь 2021 года Лас-Вегас, штат Невада. "Гора" против "Зверя". Следующие полтора года моей карьеры будут посвященны исключительно этому бою. Я не могу дождаться, когда моя семья появится в ринг-сайде. Я иду за тобой,

– заявив Бйорнссон.

Что известно о Бйорнссоне?

Многократный призер соревнований за звание "Самый сильный человек планеты", в 2014 году стал победителем.

Спортивную карьеру начал как баскетболист и играл за сборную Исландии. В 2018 году начал карьеру стронгмена.

Также известен по роли Грегора Клигана в сериале "Игра престолов".

2-го мая Бйорнссон установил новый рекорд в становой тяге. Исландец поднял штангу весом 501 килограмм.

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