Актер "Квартала 95" будет ведущим на открытой тренировке сборной Украины в Харькове
Во вторник, 8 октября, сборная Украины проведет открытую тренировку в Харькове на ОСК "Металлист". Ее ведущим будет Артем Гагарин.
Артем Гагарин является украинским шоуменом, телеведущим, участником студии "Квартал 95".
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Открытую тренировку во вторник, 8 октября, которая начнется в 19:00, смогут посетить все, кто желает поддержать "сине-желтых" перед решающими матчами отборочной кампании.
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