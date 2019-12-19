Активисты под НБУ требовали вернуть деньги Суркисам: ультрас "Динамо" заявили о "фрик-шоу"

19 декабря у здания Национального банка Украины (НБУ) состоялась акция, на которой люди с символикой "Динамо" требовали вернуть деньги акционерам киевского клуба.

По словам руководителя фан-клуба "Динамо" Сергея Михайленко, есть судебные решения, которые не выполняются, поэтому акционерам не вернули деньги.

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Я чужие деньги не считал, но какая бы сумма там не была, ему будет достаточно для участия клуба в УПЛ и еврокубках. Есть судебные решения, которые не выполняются. Поэтому собрались болельщики, чтобы поддержать руководство клуба и привлечь внимание украинского общества.



Мы очень переживаем, ведь хотим, чтобы клуб продолжал выступление. Надеюсь, нас услышат. Требуем, чтобы Нацбанк выполнил судебные решения о возврате денег акционерам клуба,

– сказал Михайленко для 112.ua.

В НБУ заявили, что владельцы "Динамо" братья Суркисы вводят в заблуждение фанатов, отправляя их на протест.

"Досадно видеть, как владельцы знаменитого киевского футбольного клуба вводят фанов "Динамо" в заблуждение, отправляя их в Национальный банк требовать средства, которые необходимо требовать собственно от братьев Суркисов. Это фейк и откровенная ложь фанам. Нет ни одного решения суда, которое обязывало бы Национальный банк выплачивать средства акционерам "Динамо", – заявили в НБУ, передает "Интерфакс-Украина".

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Ультрас "Динамо" White Boys Club также отреагировали на акцию под НБУ. Они назвали ее "фрик-шоу".

Сегодня мы узнали, что какие-то ряженые клоуны с флагами "Динамо" митинговали под Нацбанком в поддержку бизнес-интересов Суркисов. Если вдруг окажется, что кто-то из нашего движения принимал участие в этом фрик-шоу или будет принимать участие в подобных мероприятиях в будущем, то вход на фанатский сектор таким персонажам будет закрыт,

– заявили ультрас киевлян.

Что известно о "деле Суркисов"?

19 декабря Шестой апелляционный суд по ходатайству "Приватбанка" приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации "Приватбанка" к рассмотрению в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов.

Семья Суркисов добилась в судах низших инстанций отмены решений Нацбанка о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке (на сумму свыше 1 млрд грн) на акции банка (bail-in), позже выкупленных государством за 1 грн.

"Приватбанк", по имеющейся информации, ранее уже выполнил решения судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов, однако для Нацбанка, Минфина и банка кроме этих выплат важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, поскольку в случае проигрыша путем семьи Суркисов, скорее всего, последуют другие участники этой процедуры на общую сумму более 29 млрд грн.

Кроме того, признание его незаконным поставит под вопрос и всю национализации Приватбанка.

Игорь Суркис является президентом футбольного клуба "Динамо" Киев.