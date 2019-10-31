Активный отдых: вся польза от велосипеда

Велосипедные прогулки, велокросс, экстремальная езда на горном велосипеде – это виды спорта, которые популярны среди всех поколений. С одной стороны, велосипед – активный отдых и средство поддержания хорошей физической формы, а с другой – это экологически чистый вид транспорта для ежедневных поездок, например, на работу или учебу.

Однако, есть ли какой-то положительный эффект от регулярной езды на велосипеде? Давайте разбираться!

Чем полезна езда на велосипеде?

1. Укрепляем мышцы

Элемент сопротивления езды на велосипеде способствует наращиванию мышечной массы и укреплению мышц (ног, груди, спины, рук) в целом. Они приобретают не только хорошую форму, но и становятся выносливее. При этом, в отличие, например, от бега, велосипедная езда дает возможность расслабить мышцы и восстановить силы во время спуска. Чередование нагрузки и отдыха позволяет тренировать мышцы в заданном ритме.

2. В процессе езды - худеем

Низкая интенсивность, аэробные и последовательные упражнения являются одним из самых эффективных способов похудения. Катания на велосипеде, например, в течение часа достаточно для того, чтобы начать терять лишние килограммы и нежелательные отложения в области бедер. При этом ваш организм сжигает калории в процессе езды, а также в течение некоторого времени после нее.

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3. Укрепляем сердечно-сосудистую систему

Езда на велосипеде является отличной кардиотренировкой, повышающей частоту сердечных сокращений и заставляющей кровь циркулировать по всему телу. В результате чего является одним из видов упражнений, рекомендованных как здоровый образ снизить риск развития сердечных заболеваний. Исследование показало, что регулярные поездки на велосипеде могут снизить ваши шансы на развитие проблем с сердцем на 50%.

4. Укрепляем иммунитет

Езда на велосипеде является отличным стимулятором иммунной системы благодаря усилению кровообращения, а также своеобразным закаливанием. Если вы будете регулярно заниматься велоспортом, то, соответственно, меньше будете подвергаться сезонным заболеваниям и убережете себя от частого посещения различных аптек.

5. Улучшаем самочувствие

Доказано, что катание на велосипеде снижает уровень стресса на 40% и, как следствие, может сдерживать чувство тревоги. Производя гормон счастья, вы концентрируете свое внимание на дороге перед собой, тем самым отвлекаясь от проблем, работы или быта, мыслей, которые вас беспокоят. Езда на велосипеде может обеспечить столь необходимую умственную разгрузку. Даже 30 минут такого времяпрепровождения в день улучшают ваше настроение и снижают риск впасть в депрессию.

6. Улучшаем сон

Ранняя велотренировка отлично справляется с пробуждением. А регулярные катания на велобайке помогут оздоровить ваш сон, что в результате благоприятно скажется на вашем общем самочувствии. Систематические поездки на велосипеде выводят из организма стрессовый гормон - кортизол, который мешает вам уснуть при переутомлении. Таким образом, велопрогулки помогают вам избавиться от бессонницы.

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7. Контролируем диабет

Люди с диабетом II типа часто испытывают плохое кровообращение в нижней части тела, что может привести к опухшим ногам. Езда на велосипеде - отличный способ улучшить отток крови из нижней части тела, уменьшая отечность и боль в ногах. Поскольку эти тренировки заставляют мышечные клетки потреблять глюкозу, они также могут помочь людям с диабетом регулировать уровень сахара в крови.

Преимущества езды на велосипеде с экологической точки зрения

Велосипед, для работы которого не требуется применение топлива, может стать экологически устойчивой альтернативой автомобилю. Преимущества велосипеда:

1. Отсутствие загрязнения

Автомобили являются одними из крупнейших источников загрязнения воздуха, поскольку они выделяют не только углекислый газ, но и другие загрязняющие вещества, например оксиды азота и сажу в виде частиц. При работе велосипеда не выделяются никакие загрязнители, что позволяет сохранять городской воздух чистым.

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2. Бесшумный транспорт

Очень "молчаливый" вид транспорта, в отличие от автомобиля. Поэтому применение велосипеда может значительно снизить уровень шума и создать более приятную среду, особенно в многолюдных местах. Кроме того, снижение уровня шумового загрязнения может принести пользу для физического здоровья, так как длительное воздействие умеренного уровня шума может негативно повлиять на слух.

3. Небольшой по размеру транспорт

Да, звучит смешно, но вспомните небольшие городские улицы, перенасыщенные машинами разных размеров, тротуары, которые больше не принадлежат пешеходам - ​​на них паркуются авто вдоль и поперек. Возле домов детям негде играть, так как любой свободный квадратный метр занят машиной. Преимущество - на одно парковочное место автомобиля может поместиться около 8 велосипедов.

3. Спасение животных на дороге

Число животных, погибающих от столкновения с автомобилями ежедневно впечатляет - оно оценивается в десятки миллионов по всему миру. Несмотря на то, что могут возникать столкновения и между велосипедом и животным, значительно меньшая скорость велобайка снижает риск такой возможности, и менее опасна как для людей, так и для животных.

Преимущества велосипеда с экономической точки зрения

Использование велосипеда обходится гораздо дешевле, чем автомобиля. Велосипед не требует топлива, которое сегодня стоит очень дорого. Во-вторых, учесть хотя бы ту же парковку, которая почти везде платная, ежегодное страхование, которое влетает в копеечку, в зависимости от многих факторов, техническое обслуживание, ведь сложный механизм не каждому подвласен. И вспомним разницу в стоимости двухколесного и четырехколесного "железного коня". Она окажется существенной, даже если учесть дорогой горный или электровелосипед.

Отсутствие пробок на дороге. Велосипед маневренный, проедет там, где это не под силу некоторым авто.

Мы не перечислили и половину преимуществ от двухколесного транспорта. Каждый для себя в индивидуальном порядке сможет расширить этот список еще в несколько раз больше. Однако, если суммировать, польза от этого транспорта очевидна и неоспорима.