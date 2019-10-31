Алана Патрика дисквалифицировали на 3 матча, футболист "Шахтера" пропустит игру с "Динамо"

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Алан Патрик
Алан Патрик / shakhtar.com

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ определил наказание для футболиста "Шахтера" Алана Патрика. Игрок "горняков" был удален в матче против "Александрии" 27 октября.

На 76 минуте игры против "Александрии" Алан Патрик ударил соперника и главный арбитр матча сразу удалил бразильца.

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Как информирует сайт УАФ, Алан Патрик отстранен на три матча.

Видео изъятия Алана Патрика в матче с "Александрией"

Таким образом, Алан Патрик пропустит матч 14 тура чемпионата Украины против киевского "Динамо". Игра состоится 10 ноября в Харькове на стадионе ОСК "Металлист".

Один матч дисквалификации Патрик уже отбыл 30 октября, когда "Шахтер" в Кубке Украины также противостоял "Динамо". "Горняки" проиграли в дополнительное время.

Следующий поединок в рамках чемпионата Украины "Шахтер" проведет в субботу, 2 ноября. Во Львове дончане встретятся с "Карпатами".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Шахтер Динамо Футбол
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