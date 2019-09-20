"Альбасете" успешно обжаловал желтую карточку Зозули – клуб обвиняет судей в травле украинца

Руководство Сегунды пересмотрело судейское решение о нападающем "Альбасете" Романе Зозуле.

В поединке 6-го тура Сегунды "Альбасете" на выезде минимально переиграл Уэска ​​(1:0), пишет "Футбол 24".

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Роман Зозуля получил желтую карточку на 24-й минуте матча. Арбитр встречи объяснил, что показал предупреждение украинцу за 4 предыдущие фола (на 6-й, 21-й, 23-й и 24-й минутах).

"Альбасете" решил обжаловать решение рефери, акцентируя внимание, что на двух эпизодах нарушали правила именно против Романа. Сегунда удовлетворила апелляцию, и отменила наказание 29-летнему нападающему.

После 6-ти туров Сегунды "Альбасете" находится на 8-м месте, имея в активе 9 очков.

Скандал вокруг Романа Зозули: что случилось

1 февраля 2017 года было объявлено, что Роман Зозуля переходит в "Райо Вальекано" на правах аренды. Переход в новый клуб сопровождался массовыми протестами фанатов. Они обвиняли Романа в связях с ультраправыми организациями в Украине. В качестве примера приводились его слова поддержки украинской армии в войне на Донбассе.



Сами же фанаты "Райо" принадлежат к ультралевым организациям, часть из них воевала на стороне оккупантов на Донбассе. Поэтому они использовали пророссийские ярлыки, называя Романа Зозулю "неонацистом". Впоследствии это "подхватили" и фанаты других испанских клубов, которые являются сторонниками левых взглядов.



Поэтому переход игрока в "Райо" был сорван. Учитывая, что трансферное окно уже было закрыто, ФИФА в виде исключения позволила ему перейти в любой другой клуб, который играет по системе "весна-осень".



Летом 2017 года Роман Зозуля перешел в "Альбасете", за который выступает до сих пор. 29-летний футболист в текущем сезоне сыграл 28 матчей за "Альбасете", отметившись 8 голами и 2 результативными передачами. Его команда идет на третьем месте в Сегунде и имеет шанс на повышение в классе.