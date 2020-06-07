В Лас-Вегасе (США) в ночь с 6 на 7 июня состоялся очередной вечер боев в рамках UFC. В одном из поединков встречались Алджамейн Стерлинг и Коре Сендхаген.

Американец Алджемейн Стерлинг выиграл статус обязательного претендента на чемпионский титул в самом легком весе. Об этом сообщает 24 канал.

Читайте также Конор Макгрегор третий раз объявил о завершении карьеры

Стерлинг победил удушающим приемом

Алджемейн быстро расправился с земляком Кори Сендхагеном. Через полторы минуты после стартового гонга Сендхаген сдался после удушающего приема.

Кори едва не потерял сознание и не сразу смог понять, что происходит.

Алджемейн Стерлинг станет первым соперником для победителя предстоящего поединка за вакантный титул между Петром Яном и Жозе Алдо.

В главном событии UFC 250 бразильянка Аманда Нуньеш впервые успешно защитила титул чемпионки UFC в полулегком весе. Она разгромила по очкам американку Фелицию Спенсер.