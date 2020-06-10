Знаменитый украинский боксер неожиданно решил завершить карьеру
Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик завершает карьеру. Это довольно неожиданное решение, ведь всего месяц назад он рассказывал о планах вернуть себе чемпионский титул, утраченный в 2019 году в бою с россиянином.
Гвоздик уходит из бокса
Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры. Сначала об этом написали в ESPN, а впоследствии издание tribuna.com сообщило, что получило подтверждение от самого боксера.
Только в мае Украинский боксер рассказывал о громких планах на бой с россиянином
Однако никаких объяснений или комментариев 33-летний Гвоздик не предоставил.
Напомним, последний бой боксер провел 19 октября 2019 – тогда он проиграл титул чемпиона WBC в полутяжелом весе россиянину Артуру Бетербиеву.
Коротко об Александре Гвоздике
- Александр Гвоздик в 2012 году был бронзовым призером Олимпиады, чемпионом Универсиады в 2013, на профессиональном ринге провел 18 боев, 17 выиграл (кроме последнего), из которых 14 – нокаутом. Титул чемпиона WBC получил в поединке против Адониса Стивенсона.
- Александр Гвоздик известный в Украине не только профессиональными достижениями. Он дружит с Ломаченко и Усиком и считает, что Россия не нападала на Украину, что война – "это средство наживы", что это "бизнес верхушки", и вообще проблема только "в головах людей".