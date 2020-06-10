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Как быстро сесть на шпагат: совет от чемпионки Ризатдиновой
9 июня , 16:02 Как быстро сесть на шпагат: совет от чемпионки Ризатдиновой
Софія Кулай
Очаровательная Юлия Левченко показала, как тренируется в Киеве: видео
9 июня , 15:43 Очаровательная Юлия Левченко показала, как тренируется в Киеве: видео
Михайло Гема
Титульный бой для Гвоздика: украинец может встретиться с очередным российским боксером
9 июня , 13:42 Титульный бой для Гвоздика: украинец может встретиться с очередным российским боксером
Михайло Гема