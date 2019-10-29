У нас никакого спорта нет, был один футбол, и его уже угробили, – бывший игрок "Динамо"Алиев

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Александр Алиев интервью – про Динамо и спорт Украины
Александр Алиев

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев недоволен состоянием спорта в нашем государстве. Во всем он видит вину олигархов и политики, и говорит, что в России с этим намного лучше.

Такое заявление Алиев сделал в интервью Sport Arena.

Должны предлагаться проекты президентам клуба, чтобы это было интересно всем. Хотя, что тут говорить... У нас уже никакого спорта нет: ни футбола, ни волейбола, ни хоккея. Был один футбол, и его уже угробили! У нас ничего нет с этой политикой! Даже если я сравню с Россией – колоссальная разница,
– заявил Алиев.

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При этом, по убеждению бывшего спортсмена, заниматься развитием спорта в Украине должны олигархи. Они и должны строить спортивные сооружения и финансировать команды.

"Смотрите, у нас куча олигархов. Вот возьмите и создайте нам спорт! Создайте волейбол, хоккей, хоккей с мячом! Постройте дворцы, манежи, чтобы спорт развивался в нашей стране. А что делают у нас? Воруют и вывозят", – убежден Алиев.

Стоит напомнить, что Александр Алиев с 2005 до 2010, а потом с 2011 по 2013 годы выступал за киевское "Динамо", которое принадлежит братьям-олигархам Григорию и Игорю Суркисам.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Динамо
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