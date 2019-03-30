Эксперты ждут от украинцев разгромной побед: анонс поединка Гвоздик – Нгумбу

В ночь на 31 марта Александр Гвоздик в Филадельфии проведет свою первую защиту титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Украинец выйдет в ринг против Дуду Нгумбу.

Дуду Нгумбу – это французский боксер, но родился он в ДР Конго. У него такой же рост, как у Стивенсона, и он тоже старше Гвоздика. Александру – 31, Дуду – 37. Конечно, в Нгумбу и более богатый послужной список. Он выходил в ринг 46 раз. Это почти в три раза чаще, чем Гвоздик. При этом у француза 8 поражений (но досрочное только одно) и всего 14 побед нокаутом. Тогда как Александр никогда не проигрывал, и в него 13 нокаутов в 16 поединках.

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Неудивительно, что аналитики Parimatch дают Гвоздику 92% на победу. В поединке со Стивенсоном шансы Александра оценивались в 55%.

Впрочем, заранее списывать со счетов Нгумбу не стоит, как и ждать скорой развязки. Он не такой простой соперник. Например, бой за титул чемпиона мира по версии IBO он проиграл лишь раздельным решением судей. Дуду не первый раз встречается с украинским боксером, он бился в Киеве с Вячеславом Узелковым за титул интерконтинентального чемпиона мира по версии WBO и выиграл единогласным решением судей.

Дуду очень неуступчивый, необычно движется в ринге. Правда, это не сильно улучшает его технику. Здесь Гвоздик превосходит своего соперника. И несмотря на разницу в возрасте, опыта Александру также не занимать. Украинский боксер более высокого уровня, и бой, скорее всего, пройдет по его плану. От этого и будет зависеть, как и когда он сможет одержать победу. Другой результат, будем откровенны, мало кто ожидает увидеть. Поэтому многие уже заглядывают в будущее, где Гвоздика ждет обязательная защита титула в бою против Маркуса Брауна. Впрочем, с этим спешить Александру не стоит, как и недооценивать Дуду, который будет находится в шаге от чемпионского пояса, а это серьезная мотивация.

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Александр Гвоздик впервые будет защищать свой титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Он его получил в поединке против Адониса Стивенсона 2 декабря 2018 года. Гвоздик отправил канадца в тяжелый нокаут. Во время боя 41-летний Стивенсон получил серьезную черепно-мозговую травму и попал в больницу. Ему была проведена операция, после чего боксер был введен в состояние искусственной комы. Впоследствии боксер открыл глаза и пообщался со своими родными. Его состояние оценивалось, как стабильное, но по неподтвержденной информации, у него была парализована правая часть тела. Лишь 18 февраля 2019 года Адониса Стивенсона выписали из больницы.