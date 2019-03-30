Гвоздик – Нгумбу: где смотреть онлайн боксерский поединок за титул WBC

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик впервые будет защищать титул. Соперником украинца будет француз Дуду Нгумбу. Показ поединка состоится и в Украине.

Бой Александра Гвоздика против Дуду Нгумбу состоится в ночь на воскресенье, 31 марта.

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Поединок за титул чемпиона мира по версии WBC будет транслировать в Украине телеканал "Интер".

В ночь на воскресенье, 31 марта, в 04:50 на канале выйдет программа "Большой бокс", в рамках которой и состоится трансляция боя за титул чемпиона WBC между действующим чемпионом мира Александром Гвоздиком и претендентом из Франции Дуду Нгумбу.

Однако, когда именно начнется бой с участием украинца – пока неизвестно. Все будет зависеть от того, когда закончатся бои в андеркарте.

Поединок состоится в Филадельфии на 2300 Arena. Она вмещает 2 тысяч зрителей.

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