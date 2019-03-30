Гвоздик – Нгумбу: где смотреть онлайн боксерский поединок за титул WBC
Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик впервые будет защищать титул. Соперником украинца будет француз Дуду Нгумбу. Показ поединка состоится и в Украине.
Бой Александра Гвоздика против Дуду Нгумбу состоится в ночь на воскресенье, 31 марта.
Читайте также: Гвоздик – Нгумбу: прогноз букмекеров
Поединок за титул чемпиона мира по версии WBC будет транслировать в Украине телеканал "Интер".
В ночь на воскресенье, 31 марта, в 04:50 на канале выйдет программа "Большой бокс", в рамках которой и состоится трансляция боя за титул чемпиона WBC между действующим чемпионом мира Александром Гвоздиком и претендентом из Франции Дуду Нгумбу.
Однако, когда именно начнется бой с участием украинца – пока неизвестно. Все будет зависеть от того, когда закончатся бои в андеркарте.
Поединок состоится в Филадельфии на 2300 Arena. Она вмещает 2 тысяч зрителей.
Выбор редакции
-
Россиянин Прокунин официально покинул пост главного тренера женской сборной Украины по биатлону29 марта , 21:56
-
Украинская дзюдоистка Белодед впервые за два года проиграла, но все равно получила награду29 марта , 16:26
-
УЕФА строго наказал "Шахтер" за проявление расизма во время матча с "Айнтрахтом"29 марта , 10:29