Гвоздик – Нгумбу: видео боя

В Филадельфии на 2300 Arena украинский боксер Александр Гвоздик (16-0, 13 KO) защитил пояс чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе против французского боксера Дуду Нгумбу (38-8, 14 KO).

В пятом раунде 37-летний француз конголезского происхождения травмировал ногу и не смог продолжить поединок. Рефери признал победу украинского боксера техническим нокаутом.

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Поединок прошел с преимуществом Гвоздика, который в каждом раунде увеличивал преимущество по очкам. Нгумбу ничего особенного не показывал и довольно много пропускал.

Наверное, Александр не таким представлял себе первую защиту: он провел в ринге неполных пять раундов, а победил из-за травмы соперника. Впрочем, этот результат боя Гвоздик – Нгумбу все равно победа, которая сохраняет чемпионский пояс у Александра.

Видеообзор боя Александр Гвоздик – Дуду Нгумбу

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