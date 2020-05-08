24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Внезапно умер администратор "Зари" Александр Колесник

- Читати новину українською
Александр Калесник умер – причина смерти администратора ФК Заря
Олександр Колесник / zarya-lugansk.com

Внезапно умер администратор команды U-21 луганской "Зари" Александр Колесник. Сердце Колесника перестало биться на 34-м году жизни.

Як повідомляє сайт луганської "Зорі", лікарі діагностували в Колесника гостру серцеву недостатність.

Читайте також Відомий український тренер Штермер помер за кермом власного авто

"Всі ми знали Сашу, як чуйну людину і прекрасного професіонала. Футбольний клуб "Зоря" сумує і висловлює щирі співчуття родині та родичам Олександра!", – мовиться у заяві луганського клубу.

Колесник народився у Луганську та проживав у Запоріжжі, де "Зоря" наразі базується.

Також відомо, що Колесник навчався у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.

Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Футбол Потери ФК Заря Новости Спорта
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
"Тоттенхэм" обыграл "Аякс" в Лиге чемпионов благодаря хет-трику Лукаса: как это было – видео
сегодня , 13:02 "Тоттенхэм" обыграл "Аякс" в Лиге чемпионов благодаря хет-трику Лукаса: как это было – видео
Ігор Саджениця
Как и где можно заниматься спортом во время карантина
7 мая , 21:50 Как и где можно заниматься спортом во время карантина
Ігор Саджениця
Украинская чемпионка Климюк взяла интервью сама у себя на карантине: забавное видео
7 мая , 20:36 Украинская чемпионка Климюк взяла интервью сама у себя на карантине: забавное видео
Юрій Семенюк