Александру Усику – 33: история успеха прославленного украинского боксера

17 января звезда украинского бокса Александр Усик празднует свое 33-летие. В карьере Усика есть олимпийское золото, титул абсолютного чемпиона мира и кубок Мухаммеда Али. О семье, карьере и главные достижения Александра Усика читайте в материале Спорт24.

Александр Усик: биография

История будущего спортсмена началась 17 января 1987 года в Симферополе. До 1999 года Александр жил на родине матери в селе Рыботин Черниговской области. Отец и глава семьи, Александр Анатольевич Усик, военный в отставке, родом из Сумской области, познакомился со своей будущей женой Надеждой Петровной в Симферополе.

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Саша рос болезненным ребенком, в семь лет он серьезно переболел одной из форм туберкулеза и целый год пролежал в Черниговской больнице. Именно лечащий врач мальчика посоветовал отправить ребенка в спортивную секцию.

В 1999 году родители будущего знаменитого боксера переехали обратно в Симферополь, где Саша продолжил обучение в школе №34. В юные годы парень увлекался народными танцами, дзюдо и футболом. Александр входил в юношеский состав футбольной команды "Таврия", но карьера футболиста у парня не пошла.



Александр Усик с мамой

Главный мотиватор в жизни Усика – отец

Отец Усика и сам в молодости занимался боксом. Он был военным и прошел Афган, после чего работал в охране, на строительстве. В 1984-м в Крыму он познакомился с Надеждой, у которой в то время была дочь от первого брака. Через 3 года родился Александр Усик-младший. Почти все время они жили в Крыму – лишь ненадолго переезжали в родное село мамы Рыботин.

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По словам Саши, именно отец воспитал в нем любовь к своей стране. "Отец говорил мне – ты украинец", – вспоминал он. И вообще Александр Анатольевич научил Сашу многим мудростям: "Отец как-то мне сказал, может, и грубую вещь, но жизненную: когда ты тупой – ты никому не нужен. Поэтому учился на твердые "тройки", "четверки", а иногда и "пятерки". Я за "двойки" выгребал от отца по полной программе – не один подзатыльник получил".



Родители Александра Усика

Отец влиял на многие спектры жизни будущего абсолютного чемпиона. Даже в моментах, касающихся выбора одежды:

"За модой я никогда не гонялся. Что нравилось, то и покупал. Хотя, например, отец у меня – традиционных взглядов. И меня заставлял одеваться классически в нашем понимании. Ему было непонятно, как это – носить широкие или рваные штаны. Но я его очень слушал. Когда не мог покупать сам, то просил папу с мамой покупать такие вещи, которые нравятся мне. Конечно, если они им были по карману".

Правда олимпийскую медаль сына Александр Анатольевич так и не увидел.

Когда я приехал с Олимпийских игр, он уже лежал в "деревянном чехле". Я достал медаль из сумки, взял его руку и сжал, сказал, мол, вот она. И вышел из комнаты. Очень его не хватает, потому что это был человек, который мог одним словом, даже взглядом... Посмотреть – и я его понимал, понимал что нужно сделать. Когда он ушел, я понял, что теперь я – глава семьи. Теперь мне нужно делать все то, что он строил,

– вспоминал Усик.

Многие говорят, что смерть отца сильно повлияла на карьеру Александра. Ему пришлось отложить переход в профессиональный бокс на один год. Но именно тогда Александр попал в легендарную команду "Украинских атаманов", а позже подписал контракт с продвижением братьев Кличко.

Начало карьеры боксера

В секцию для бокса Усик пришел в 15 лет. Занимался под руководством тренера Сергея Лапина вместе с его сыном, Сергеем Лапин-младшим, который, так же, как и Усик, впоследствии завоевал титул чемпиона Украины по боксу.

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Александр Усик вспоминал, что на первой тренировке ему сильно досталось. После этого он разозлился и "зависал" в зале с трех дня до семи вечера. Знакомые ребята шутили над юношей, однако "зависания" с грушей дали результат.



Первые победы Александра Усика в боксе

Почему бокс? Отец говорил, что у меня может получиться. Я говорил, что мне нравится футбол. Какой там бокс! Там бьют. А он говорит: "Для того, чтобы тебя не били, должен бить ты",

– рассказывал Усик.

Путь к званию олимпийского чемпиона

Карьеру Александра Усика следует разделить на два периода – до и после Олимпиады-2008. Незадолго до Пекина Усика достаточно опрометчиво перевели из полутяжелого веса в тяжелый, и его поход за медалями остановился уже на втором сопернике, итальянце Камилло Руссо.

Возвращение в привычную весовую категорию и смена тренера позволили перезагрузиться и плавно пойти на повышение после победы на чемпионате Европы в том же году. На двух следующих чемпионатах мира украинский боксер стабильно брал медали (бронза-2009, золото-2011), а в финале Олимпийских игр-2012 в Лондоне отомстил Руссо и стал чемпионом.

Финал Олимпиады-2012 Александр Усик – Камилло Руссо: смотрите видео

Профессиональная карьера

В октябре 2012 года Александр Усик с Василием Ломаченко официально завершили выступления на любительском ринге. Подписав контракт с WSB, они перешли в полупрофессиональный бокс и теперь выступают за вновь созданный клуб "Украинские атаманы".



"Украинские атаманы"

Сентябрь 2013 года – Усик подписал контракт с промоутерской компанией K2 Promotions, и уже 9 ноября провёл свой первый бой на профессиональном ринге в первом тяжелом весе (весовая категория до 91 кг). Тренером Усика стал американец Джеймс Али Башир, работавший в команде Владимира Кличко.

К слову: Если я буду видеть, что сильнее соперника – не буду его сильно бить по голове, – Усик

4 октября 2014 года – первый титульный бой за вакантный пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO, в котором победил южноафриканца Дэниэла Брюера, нокаутировав соперника в седьмом раунде.

18 апреля 2015 года – защитил пояс WBO в поединке с россиянином Андреем Князевым, а 29 августа – в бою с южноафриканцем Джонни Мюллером. В сентябре 2015-го Усик занял первую строчку рейтинга WBO среди боксеров первого тяжелого веса. В октябре на 28-м конгрессе всемирной боксерской организации украинцу было присвоено звание интерконтинентального боксера года.

12 декабря 2015 года – Александр Усик защитил титул интерконтинентального чемпиона WBO в тяжелом весе в бою с кубинским боксером Педро Родригесом.

Через год – 17 сентября 2016 года – столкнулись два сильнейших бойца Александр Усик и Кшиштоф Главацкий. Изнурительный поединок длился 12 раундов. В результате судьи единогласно отдали победу спортсмену из Украины. Александр получил звание мирового лидера в первом тяжелом весе. Этот поединок стал для Саши десятым. В итоге он установил новый рекорд, побив успех Эвандера Холифилда, который в свое время получил чемпионство в двенадцатой битве.

Александр Усик – Кшиштоф Главацкий: видео боя

Весной 2017 года Усик дрался с Майклом Хантером. Этот бой Александр выиграл. Он подтвердил чемпионское звание.

Участие в турнире World Boxing Super Series

В турнире Всемирной боксерской суперсерии Усик сразу получил статус фаворита. Первый поединок закончился уверенной победой украинца против немца Марко Хука. Тот бой рефери остановил в 10-м раунде.

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В полуфинале Усик решением судей одержал победу в сложном бою против латыша Майриса Бриедиса. После этих 12 раундов украинец завоевал титул чемпиона мира по версии WBC.

Так Усик подошел к будущему финалу турнира Всемирной боксерской суперсерии, в котором сошелся на ринге с чемпионом мира по версиям WBA и IBF россиянином Муратом Гассиевым. В бою Усик фактически деклассировал Гассиева, не позволив провести ни одной комбинации за весь бой. Александр стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBA Super, WBC, IBF, WBO и вакантных титулов The Ring. Также боксер выиграл эксклюзивный кубок Мохаммеда Али и денежный приз в размере 10 миллионов долларов.

Александр Усик – Мурат Гассиев: видео боя

Последние бои Александра Усика

Сейчас карьера Усика складывается замечательно – он завершил 2018 год абсолютным чемпионом в полутяжелом весе, защитив титулы в бою против Тони Беллью, а 27 марта 2019 года объявил об отказе от титулов и переходе в тяжелый вес – элиту бокса.

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Следующим соперником украинца стал ветеран тяжелого дивизиона Чазз Уизерспун, заменивший дисквалифицированного за допинг нидерландца Тайрона Спонга. Бой состоялся в ночь на 13 октября 2019 года и завершился уверенной победой украинца, который доказал, что ему под силу боксировать в тяжелом весе. Рост Александра Усика 190 см, а вес более 100 килограмм.

Семья Александра Усика

Со своей будущей женой Александр знаком со школы. Именно тогда начались отношения пары. Избранницу зовут Екатерина. Она училась в параллельном классе Саши. После окончания школы молодые люди съехались, а в 2009 году узаконили отношения.

Катя подарила любимому мужу троих детей: сыновей Кирилла и Михаила и дочь Лизу. Спортсмен не раз заявлял, что хочет еще одного сына.

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Александр Усик с женой Екатериной

Жена Александра Усика Екатерина