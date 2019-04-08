Александр Усик может уже в этом году провести бой с Энтони Джошуа, – Красюк

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Александр Усик сможет отомстить за Владимира Кличко. У украинца есть все шансы в ближайшей перспективе встретиться на ринге с обидчиком "Доктора стального Молота" Энтони Джошуа.

 Такой сценарий является вполне реальным по словам генерального директора K2 promotions Александра Красюка.

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Несмотря на успехи Усика в крузервейте, где он является абсолютным чемпионом мира, переход в супертяжелый вес гарантирует украинцу статус обязательного претендента на бой с владельцем пояса WBO. А этим титулом в частности, владеет Энтони Джошуа.

Ентоні Джошуа
Энтони Джошуа

Прежде всего Усику нужно успешно дебютировать в новой для него весовой категории. 25 мая Александр сдаст свой первый экзамен в хевивейте в бою с Карлосом Такамом.

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Теги: Александр Усик Спорт Бокс Новости Спорта
Источник: 24 канал
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