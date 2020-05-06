Александр Усик: На день рождения звонил Порошенко – я не ответил

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал, почему не принял от Петра Порошенко звонок на свой день рождения.

Об этом он рассказал на Youtube-канале "Корсунская пустынь".

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Я реально 17 числа приехал к нему (Онуфрию – ред.) на свой день рождения. Тогда мне еще президент звонил, еще Порошенко был, я говорю: "Извините, у меня тренировка, я не могу ответить на звонок в 6 вечера". Говорят, так это же президент. Когда меня будут бить в ринге, президент мне не поможет,

– сказал Усик.

Возможно, речь идет о 17 января 2018 года. В тот день Усик подарил боксерские перчатки Онуфрию со своим автографом.

Добавим, что украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в документальном фильме, созданном РПЦ и Московским патриархатом в Украине. Спортсмены рассказывают о своей дружбе с россиянами и заявляют, что украинцы и россияне – единый народ".

Фильм "Здравствуй, брат! Христос воскрес" создали совместными усилиями российский монастырь РПЦ "Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь" и украинская Киево-Печерская лавра, которая принадлежит УПЦ Московского патриархата.

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