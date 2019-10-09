Александр Усик посетил украинскую окраину в Чикаго: фото

37 Читати новину українською
Александр Усик в украинской окраине
Александр Усик в украинской окраине / uapost.us

Александр Усик уже несколько дней находится в Чикаго (США), где 12 октября он дебютирует в супертяжелом весе. Перед важным боем Усик посетил украинскую окраину в Чикаго.

Александр Усик с заинтересованностью осмотрел экспозиции в музее - сфотографировался с уникальным, аутентичным бунчуком, который казаки отняли у татар.

Читайте также: Усик перед боем посетил тренировку "Чикаго Буллз" и нокаутировал Маскота фото и видео

Больше всего боксер полюбил казацкие раритеты и столетний украинский морской флаг со Севастополя.


Александр Усик посетил украинскую окраину в Чикаго / Фото: uapost.us

Следующий бой Александр Усик проведет против Чазза Уизерспуна. Бой состоится в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго (США). Обзор дебюта Усика в супертяжах читайте на сайте Спорт24.

Напомним, что после того, как Тайрон Спонг, с которым должен был драться Усик, провалил допинг-тест, промоутер Эдди Хирн заявил, что они договариваются с тремя-четырьмя боксерами, чтобы бой все-таки состоялся 12 октября в Чикаго. Среди названных журналистами соперников был и россиянин Александр Устинов. Однако другой промоутер Усика Александр Красюк категорически отрицал вероятность боя против россиянина.

Усик - Уизерспун: сравнительная инфографика / 24 канал

blog_ava
Актриса Анастасия Заворотнюк попала в реабилитационную клинику с парезом, – СМИ
сегодня
868
Автор: Висент Луис
Теги: Александр Усик Новости Спорта Спорт Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Александр Усик посетил украинскую окраину в Чикаго: фото
сегодня 17:56 Александр Усик посетил украинскую окраину в Чикаго: фото
Вісент Луїс 37
"Милан" вернется к кандидатуре Шевченко в будущем, – итальянский журналист
сегодня 17:06 "Милан" вернется к кандидатуре Шевченко в будущем, – итальянский журналист
Михайло Гема 25
Твит тренера команды НБА о протестах в Гонконге спровоцировал массовый скандал в Китае
8 октября 19:38 Твит тренера команды НБА о протестах в Гонконге спровоцировал массовый скандал в Китае
Ігор Саджениця 82
Тайсон Фьюри устроил массовую драку в ринге: его сдерживало 20 человек (фото и видео)
8 октября 18:41 Тайсон Фьюри устроил массовую драку в ринге: его сдерживало 20 человек (фото и видео)
Юрій Семенюк 313
Когда тяжело, то бегу и думаю: "Иду в декрет, уже выйду замуж, хватит бегать", – София Яремчук
8 октября 18:15 Когда тяжело, то бегу и думаю: "Иду в декрет, уже выйду замуж, хватит бегать", – София Яремчук
Станіслав Безушко 175
Новости
Больше новостей
Залиште відгук