Александр Усик уже несколько дней находится в Чикаго (США), где 12 октября он дебютирует в супертяжелом весе. Перед важным боем Усик посетил украинскую окраину в Чикаго.

Александр Усик с заинтересованностью осмотрел экспозиции в музее - сфотографировался с уникальным, аутентичным бунчуком, который казаки отняли у татар.

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Больше всего боксер полюбил казацкие раритеты и столетний украинский морской флаг со Севастополя.



Александр Усик посетил украинскую окраину в Чикаго / Фото: uapost.us

Следующий бой Александр Усик проведет против Чазза Уизерспуна. Бой состоится в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго (США). Обзор дебюта Усика в супертяжах читайте на сайте Спорт24.

Напомним, что после того, как Тайрон Спонг, с которым должен был драться Усик, провалил допинг-тест, промоутер Эдди Хирн заявил, что они договариваются с тремя-четырьмя боксерами, чтобы бой все-таки состоялся 12 октября в Чикаго. Среди названных журналистами соперников был и россиянин Александр Устинов. Однако другой промоутер Усика Александр Красюк категорически отрицал вероятность боя против россиянина.