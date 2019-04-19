Александр Усик станет звездным гостем на вечере бокса в Киеве

Главным событием бокса станет бой между Денисом Беринчиком и японцем Нихито Аракавой за титул WBO International 20 апреля в Киеве.

Александр Усик едет в Киев на бокс.

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Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в крузервейте станет одним из звездных гостей на вечере бокса во Дворце спорта, который организует промоутерская компания K2 Promotions.



Александр Усик

Кроме Александра Усика также ожидают и его друга и еще одного обладателя чемпионского пояса Александра Гвоздика и мэра Киева Виталия Кличко. Вечер бокса состоится в субботу.



Аракава и Беринчик

Главным событием станет бой за титул WBO International между украинцем Денисом Беринчиком и японцем Нихито Аракавой.

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