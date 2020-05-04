Александр Усик: Вам вернется та гадость, которую вы бросаете в мир

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) поразмышлял о карме, а также ответил на вопрос, что служит для него источником мотивации.

Про це Олександр Усик розповів під час виступу на Dream BIG Forum, пише 24 канал.

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"Мене мотивує те, що я роблю. Мотивує навіть те, що мене зупиняє маленький хлопчик на вулиці і каже: "Я хочу бути схожим на вас". Спочатку він хоче бути схожим на мене тому, що я спортсмен і завоював якісь регалії. Для більшості хлопчаків – це пояс, можливості, машина, заробіток і все інше. Гроші, машини, годинник, поїздки, ще щось круте – це побічний ефект від того, що ви працюєте і рухаєтеся до своєї мети. Але якщо йти до мети по головах, то ми не дійдемо".

Я, як віруюча людина, дуже часто звертаюся до Всевишнього, але є люди, які абсолютно ні в що не вірять. Просто вірте в світ, тому що він дуже добрий і барвистий. Вам обов'язково повернеться та гидота, яку ви кидаєте в світ. Це закон карми,

– розповів Усик.

Зазначимо, що раніше Усик закликав всіх ходити до храмів попри пандемію коронавірусу.

Окрім того, боксер жартома радив пити воду з під крана, адже там є хлорка, яка "вбиває" вірус.

Усик також закликав людей не панікувати. Хоча боксера ізолювали від тренувального табору саме через коронавірус.

Наступний бій Усика проти Дерека Чісори офіційно перенесено через пандемію COVID-19.

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