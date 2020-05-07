Российский спецназ, Шарий, Онуфрий: что не так с Усиком и Ломаченко

Олимпийские чемпионы Василий Ломаченко и Александр Усик снова стали объектами критики со стороны украинцев. Новую волну критики в адрес украинских боксеров вызвал российский фильм о церкви.

Усик и Ломаченко – выдающиеся спортсмены

Невозможно спорить с тем, что Ломаченко и Усик – одни из самых выдающихся спортсменов в истории Украины, сообщает 24 канал.

Оба становились олимпийскими чемпионами, выигрывали престижные титулы и различные первенства (чемпионаты мира и Европы).

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Ломаченко и Усик входят в десятку лучших боксеров современности независимо от весовой категории.

Усик вообще стал первым украинским абсолютным чемпионом мира.

Всегда после поединков Усика и Ломаченко в их углу развевается украинский флаг. Как и братья Кличко, они прославляют Украину на ринге!

Отдают должное Усику и критики. В частности, первая ракетка Украины Сергей Стаховский заявляет, что оба выдающиеся спортсмены. В то же время Стаховский является едва ли не самым большим критиком боксеров из-за их политической позиции.

Похоже, что вне ринга Усику и Ломаченко не удается так же успешно прославлять Украину. Оба имеют другое политическое видение, а потому часто вынуждены мириться с критикой в свой адрес.

Что не так с Усиком и Ломаченко

Связь с Онуфрием

Что Усик, что Ломаченко имеют теплые отношения с митрополитом Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием.

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Зимой 2018-го Александр Усик посетил митрополита в резиденции Онуфрия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Усик получил орден преподобного Ильи Муромца 1 степени.

В декабре 2019 года Ломаченко вошел в состав паломнической группы во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским УПЦ МП Лукой.

Во время паломничества боксер принял участие в Божественной литургии в храме Иерусалимской Православной Церкви.

Кстати Онуфрий сказал, что депутату можно врезать, но чтобы кости не ломать, – Усик

Теперь же украинские боксеры снялись в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", который обнародовал один из монастырей Русской православной церкви.

Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.

Спортсмены рассказывают о своей дружбе с россиянами и заявляют, что украинцы и россияне – единый народ".

Ломаченко и российский спецназ

В начале января 2020 года Ломаченко опубликовал в своем официальном инстаграме видео на религиозную тематику. В видео присутствуют кадры с российским спецназом.

"Спасибо за помощь в съемках Вежливым людям", – указано в концовке видео.

Справка. Вежливыми людьми называли российские оккупационные войска во время захвата Крыма Россией в 2014 году.

Василий отказался признавать вину и 11 января ответил на критику стихом, видео которого опубликовал в своих соцсетях.

Усик и Шарий

Летом 2019 года Александр Усик провел совместный эфир с беглым блогером Анатолием Шарием.

Боксер признался, что смотрит видео Шария и поддерживает его.

Кто такой Шарий?

Пророссийский журналист из Киева. Основатель "Партии Шария". Он был ее главой на парламентских выборах 2019 года, однако ему таки отменили регистрацию из-за того, что он не находился в Украине последние 5 лет. Вместо этого партию будет возглавлять его жена – Ольга Шарий-Бондаренко.



Анатолий Шарий удалил старые видео со своего видео-блога на YouTube и уже несколько лет позиционирует себя как "медиаэксперт" и "борец с украинской пропагандой".

Усик сексист и не верил в COVID-19

Усик дал интервью польскому изданию Рrzeglad sportowy. Боксер заявил, что девушкам не следует заниматься боксом.

Я считаю, что девушкам не следует этого делать. Для меня женщина – это как цветок, который должен радовать глаз мужа, о которой следует заботиться, любить и защищать, а иногда даже баловать,

– сказал Александр.

По словам Усика, бокс и MMA (смешанные единоборства) заставляют женщин терять свое очарование и становиться грубыми.

"Это мое мнение. Кто-то скажет, что я говорю глупости, и мне лучше закрыть рот. Я сделаю это, но повторяю, что я против женских единоборств. Женщины должны делать что-то более красивое и женственное. Например, танцы, пение или искусство. Бокс – это жестокий вид спорта, которым должны заниматься настоящие мужчины", – резюмировал Усик.

В начале пандемии коронавируса Усик призвал всех ходить в храмы. В интервью Дмитрию Гордону боксер объяснил свою позицию.

Он заявил, что был взбешен, что в Украине могут запретить ходить в храмы. Кроме того, боксер в шутку советовал пить воду из под крана, ведь там есть хлорка, которая "убивает" вирус.

На Пасху боксер неожиданно изменил свое мнение и призвал людей остаться дома.

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Александр признает проблему коронавируса, но призывает людей не паниковать и меньше смотреть телевидение.

Интервью Гордону и Бондаренко

В короткий промежуток времени Усик дал два интервью – журналисту Дмитрию Гордону и бывшему депутату "Партии регионов" Елене Бондаренко.

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