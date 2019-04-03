Александр Зинченко досадно травмировался в матче АПЛ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко досрочно завершил поединок АПЛ "Манчестер Сити" – "Кардифф".

В одном из игровых эпизодов Александр травмировал подколенное сухожилие (диагноз предварительный). Врачи не сумели помочь Зинченко и тренерский штаб "горожан" вынужден был провести замену.

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Для Зинченко это был 23 матч во всех турнирах нынешнего сезона, где украинец отличился 1 голом и 5 ассистами.

К слову, болельщики "Манчестер Сити" признали Александра Зинченко лучшим игроком команды в феврале. К тому же, "горожане" планируют продлить контракт с украинцем после того как он сумел завоевать место в стартовом составе команды и доверие главного тренера Пепа Гвардиолы.

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