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Зинченко забил пушечный гол с 25-ти метров в Кубке Англии – видео

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Александр Зинченко

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко открыл счет в матче 1/32 финала Кубка Англии против "Порт Вейл".

Это первый гол для Зинченко за клуб в этом сезоне. Украинец вышел на игру в качестве полузащитника.

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Зинченко на 19-й минуте забил дальним ударом с 25 метров, голу помог рикошет.

Видео гола Зинченко

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Манчестер Сити Александр Зинченко
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