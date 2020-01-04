Зинченко забил пушечный гол с 25-ти метров в Кубке Англии – видео
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко открыл счет в матче 1/32 финала Кубка Англии против "Порт Вейл".
Это первый гол для Зинченко за клуб в этом сезоне. Украинец вышел на игру в качестве полузащитника.
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Зинченко на 19-й минуте забил дальним ударом с 25 метров, голу помог рикошет.
Видео гола Зинченко
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