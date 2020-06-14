"Десна" вслед за "Динамо" забила пять мячей "Александрии": видео
"Александрия" 14 июня принимала "Десну" в матче 26 тура УПЛ. Матч закончился разгромной победой гостей.
Александрия – Десна 1:5
Голы: Третьяков, 46 – Филиппов, 29, 79, (пен.), Калитвинцев, 44, Гитченко, 56, Тотовицкий, 90+6
Удаление: Бабогло, 60 (Александрия)
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Еще до перерыва подопечные Александра Рябоконя заработали гандикап в два гола благодаря точным ударам Александра Филиппова на 29-й минуте и Владислава Калитвинцева (45).
Сразу после перерыва Максим Третьяков мощным ударом в левый верхний угол отквитал один мяч, но черниговцы ответили тройным ударом. На 57-й минуте Андрей Гитченко отметился в воротах бывшего клуба, а на 79-й минуте Филиппов с пенальти оформил дубль.
Окончательный счет на табло на шестой компенсированной минуте установил Андрей Тотовицкий – 5:1.
Также на 60-й минуте дела "Александрии" стали еще хуже. Владислав Бабогло за фол в чужой штрафной получил вторую желтую карточку от Евгения Арановского. В верховой борьбе центрбек ударил Гитченко и оставил команду вдесятером. Второй матч подряд "Александрия" завершает не в полном составе.
Александрия – Десна видеообзор матча
- Успех на стадионе "Ника" позволил "Десне" по дополнительным показателям обойти "Зарю" и подняться в турнирной таблице на третье место. А вот "Александрия", которая проиграла два последних поединка с общим счетом 2:10, как и ранее – пятая.