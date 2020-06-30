"Александрия" рассказала, уволит ли Владимира Шарана
Руководство "Александрии" не слишком довольно последними результатами команды. Но клуб верит в силы и профессионализм Владимира Шарана.
Директор "Александрии" Дмитрий Китаев опроверг информацию об увольнении Шарана, цитирует его слова FootBoom.
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Судьба Шарана
Могу сразу же дать опровержение, что вся информация о Шаране – ложь,
– заявил Китаев.
Он официально подтвердил, что никто в ходе сезона не думал о смене тренера. У Владимира Шарана есть цель и задачи, которые он добросовестно выполняет. Сейчас не то время, когда нужно менять тренера.
Ранее сообщалось, что команду может возглавить Висенте Гомес, работавший в донецком "Олимпике". Но директор отметил, что это все чушь, потому что никто из клуба не выходил на связь с испанцем.
После 28 туров УПЛ "Александрия" расположилась на пятой строчке, подопечные Владимира Шарана проиграли последние 4 матча подряд.
Карьера Шарана в "Александрии"
- С января 2010 года до декабря 2011 года возглавлял "Александрию", вывел ее с первого места в Премьер-лигу.
- Затем работал во львовских "Карпатах".
- С 2013 года вновь возглавил "Александрию" и в сезоне 2014/2015 годов во второй раз вывел команду из Первой лиги в УПЛ (на этот раз со 2 места).
- В сезоне 2016/2017 годов команда Шарана заняла пятое место в УПЛ и впервые в истории получила право выступать в еврокубках.
- По итогам сезона 2018/19 годов команда Шарана впервые заняла 3 место в УПЛ.
- В сезоне 2019/20 годов команда выступала в групповом этапе Лиги Европы.