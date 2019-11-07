Александрия – Сент-Этьен: анонс на матч Лиги Европы

В четверг, 7 ноября, "Александрия" примет "Сент-Этьен" в рамках 4 тура группового этапа Лиги Европы. О всем самом интересном о важнейшем матче для команды Владимира Шарана читайте в материале Спорт24.

Александрия – Сент-Этьен. Главное

Что: матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы

Где: "Арена Львов"

Когда: Четверг, 7 ноября, 22:00

Трансляция: канал "Футбол 1", Oll.tv, текстовая трансляция на сайте Спорт24.

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Почему этот матч важен для "Александрии"

Для "Александрии" наступают решающие матчи группового раунда. Подопечные Шарана после трех туров набрали лишь два очка и, чтобы иметь хоть какие-то шансы на выход из группы "Александрии" нужно на своем поле побеждать "Сент-Этьен". Аналогичная ситуация и у французской команды.

Куда лучше дела обстоят у "Вольфсбурга" и "Гента", цвета которого, к слову, защищают сразу три украинца. Главным фаворитом этой группы считается безусловно немецкая команда, однако как показала практика, "Гент" списывать со счетов тоже рано. Та же ситуация и с "Александрией". Украинский клуб считали главным аутсайдером этого квартета, но подопечные Шарана показали, что с ними тоже считаться нужно и отобрали очки сначала в "Гента" во Львове, затем у "Сент-Этьена" в гостях.

Предыдущая встреча между клубами

Встреча с "Сент-Этьеном" в третьем туре стала для "Александрии" первым матчем против представителя Франции, а вот "Сент-Этьен" уже шесть раз пересекался с украинскими клубами, потерпев поражение в ходе двух первых визитов в Украину и победив в последнем. Победа пришлась на поединок третьего тура группового этапа Лиги Европы-2015/16 – единственный гол в ворота "Днепра" забил Ромен Амума.

Интересные факты о клубах

"Александрия": "Александрия" заняла третье место в чемпионате Украины-2018/19. Это ее высшее достижение за всю историю, что позволило напрямую попасть в групповой этап Лиги Европы. Это только третья европейская кампания для "Александрии". Дебют в сезоне 2016/17 закончился в третьем отборочном раунде Лиги Европы (поражение от "Хайдука"). В следующем розыгрыше "Александрия" вылетела в раунде плей-офф, уступив БАТЭ.

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"Сент-Этьен": "Сент-Этьен" не был представлен на арене с сезона 2016/17, когда дошел до 1/16 финала Лиги Европы. В прошлом розыгрыше чемпионата Франции команда заняла четвертое место и в четвертый раз попала в групповой этап Лиги Европы. В гостевых матчах группового этапа Лиги Европы "Сент-Этьен" играет с переменным успехом: В3 Н4 П3. Поражение от "Гента" в первом туре прервало беспроигрышную серию французов в гостях из пяти матчей (В3 Н2). Команда сыграла вничью 13 из 21 матча на групповом этапе Лиги Европы.

Прогноз от Спорт24

Учитывая то, как играла "Александрия" на выезде против "Сент-Этьена", то есть здоровая надежда, что команда Шарана сможет обыграть французов во Львове при поддержке украинских болельщиков, которых будет немало на "Арене-Львов". Прогноз Спорт24 – 1:0.