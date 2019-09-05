"Александрия" бесплатно отвезет болельщиков на матч Лиги Европы в Германии

Футбольный клуб "Александрия" бесплатно отвезет болельщиков на матч 1-го тура Лиги Европы против "Вольфсбурга". Поединок состоится в Германии.

Сейчас "Александрия" собирает заявки от болельщиков для поездки на выездной матч с "Вольфсбургом", который состоится 19-го сентября.

Читайте также: Какие шансы у "Динамо" и "Александрии" выйти из группы Лиги Европы

Клуб выделяет автобус для фанатов на 60 мест. Проезд будет бесплатным до Вольфсбурга и обратно, болельщики заплатят только за билеты на матч.

Заявки принимаются до 9 сентября. Ориентировочное время поездки – около 23 часов в одну сторону. Между Вольфсбургом и Александрией около 1800 километров.

Первый домашний матч Лиги Европы "Александрия" сыграет 3 октября против "Гента" во Львове. Подробнее с календарем "Александрии" в Лиге Европы можно ознакомиться здесь.