"Александрия" бесплатно повезет своих фанатов на матч Лиги Европы во Львов
В четверг, 3 октября, "Александрия" сыграет домашний матч Лиги Европы против бельгийского "Гента". Но этот матч состоится не на домашнем стадионе "Ника", а во Львове.
Чтобы не остаться без поддержки собственных болельщиков, "Александрия" организует бесплатный автобус во Львов на матч против бельгийского "Гента". И стоит отметить, что количество мест ограничено – только 55. При этом приоритет будет отдаваться владельцам абонементов.
Матч "Александрия" – "Гент" состоится в четверг, 3 октября. Начало матча на "Арене Львов" – в 19:55. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.
Вместе с тем болельщикам, которые будут добираться до Львова поездом, футбольный клуб будет возмещать 100% стоимость билета плацкартного типа пассажирских вагонов (при себе иметь билет как на поезд, так и на матч). Билеты на матч все болельщики покупают за свой счет. Стоимость билетов от 50 до 2000 гривен.
Более подробняа информация – по ссылке.
Выбор редакции
-
Украинец Чумак стал бронзовым призером чемпионата мира, толкнув штангу весом 217 кгсегодня , 12:07
-
"Ингулец" выбил "Карпаты", "Минай" одолел "Волынь": результаты матчей 1/16 финала Кубка Украины25 сентября , 21:13
-
"Динамо" в сверхтяжелом матче победило "Мариуполь" благодаря голу в добавленное время: видео25 сентября , 19:11