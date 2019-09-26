"Александрия" бесплатно повезет своих фанатов на матч Лиги Европы во Львов

В четверг, 3 октября, "Александрия" сыграет домашний матч Лиги Европы против бельгийского "Гента". Но этот матч состоится не на домашнем стадионе "Ника", а во Львове.

Чтобы не остаться без поддержки собственных болельщиков, "Александрия" организует бесплатный автобус во Львов на матч против бельгийского "Гента". И стоит отметить, что количество мест ограничено – только 55. При этом приоритет будет отдаваться владельцам абонементов.

Матч "Александрия" – "Гент" состоится в четверг, 3 октября. Начало матча на "Арене Львов" – в 19:55. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Вместе с тем болельщикам, которые будут добираться до Львова поездом, футбольный клуб будет возмещать 100% стоимость билета плацкартного типа пассажирских вагонов (при себе иметь билет как на поезд, так и на матч). Билеты на матч все болельщики покупают за свой счет. Стоимость билетов от 50 до 2000 гривен.

Более подробняа информация – по ссылке.