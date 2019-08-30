"Александрия" дебютирует в Лиге Европы игрой против "Вольфсбурга": календарь матчей
"Александрия", которая дебютирует на групповом этапе Лиги Европы, узнала календарей матчей. Первую игру украинцы сыграют в Германии против "Вольфсбурга".
В последнем туре "Александрия" на выезде сыграет против бельгийского "Гента".
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Календарь матчей
1-й тур. 19 сентября, 22:00. "Вольфсбург" – "Александрия"
2-й тур. 3 октября, 19:55. "Александрия" – "Гент"
3-й тур. 24 октября, 19:55. "Сент-Этьен" – "Александрия"
4-й тур. 7 ноября, 22:00. "Александрия" – "Сент-Этьен"
5-й тур. 28 ноября, 19:55. "Александрия" – "Вольфсбург"
6-й тур. 12 января, 22:00. "Гент" – "Александрия"
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