Александрия – Динамо: где смотреть онлайн матч УПЛ

7 марта "Александрия" и "Динамо" сыграют в 22 туре украинской Премьер-лиги. В Украине матч можно посмотреть онлайн и по телевидению.

Матчи "Александрии" в чемпионате транслируют телеканалы "Футбол 1/2/3". Именно "Футбол 2" покажет матч "Александрия" – "Динамо" в прямом эфире. Начало трансляции в 16:55, сам матч начнется в 17:00.

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Смотреть онлайн матч "Александрия" – "Динамо" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячная подписка на каналы "Футбол 1/2/3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2/3" и Setanta Sport.

Перед началом матча в 16:30 на канале выйдет программа "Тур online". Она же будет транслироваться и после игры. Эксперты и гости студии до матча будут давать свои прогнозы, а после – разбирать сам матч.

Результат и видео матча "Александрия" – "Динамо" смотрите на сайте Спорт24.