Александрия – Динамо: прогноз букмекеров на топ-матч УПЛ

В субботу, 7 марта, "Александрия" на своем поле примет "Динамо" в 22 туре УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в матче.

Александрия – Динамо: прогноз

В первом круге киевляне обыграли александрийцев с минимальным счетом. Автором единственного гола в том поединке стал Виталий Миколенко. Кстати, левый защитник "Динамо" в прошлом туре отбыл дисквалификацию за перебор желтых карточек и на КСК "Ника" сможет помочь своим партнерам.

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Чего нельзя сказать про Карлоса Де Пену, который оказался в лазарете после встречи с "Колосом". Однако Виталий Буяльский, который получил прямую красную карточку в матче против "Днепра-1" и ждал решения Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, в пятницу был амнистирован. Полузащитник получил один матч дисквалификации, а поскольку он уже пропустил встречу 21-го тура, на дуэли с "Александрией" Виталий будет в обойме.

Обслуживать встречу будет судейская бригада во главе с Юрием Можаровским со Львова. В текущем чемпионате опытный арбитр работал на пяти поединках. В частности, Можаровский зафиксировал поражение "Александрии" в Мариуполе (1:2), домашнюю победу команды Шарана в поединке с "Ворсклой" (3:0) и викторию "Динамо" в Полтаве (5:0).

Матч 22 УПЛ "Александрия" – "Динамо" состоится в субботу, 7 марта. Начало матча – в 17:00.

Александрия – Динамо: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры фаворитом этого поединка считают киевлян. Так, на победу "бело-синих", можно сделать ставку с коэффициентом 1,40, а на успех "Александрии" – 7,50. Ничейный результат оценивают в 4,10.

Если обратиться к статистике, то только в одной из пяти последних личных встреч соперников было забито больше двух мячей. На "Тотал матча больше 2,5" можно поставить с коэффициентом 1,78. На аналогичную ставку "Тотал меньше 2,5" букмекеры выставили показатель 2,05.