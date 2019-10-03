Александрия – Гент: анонс матча Лиги Европы

"Александрия" в рамках группового этапа Лиги Европы сыграет против бельгийского "Гента". Этот матч будет первым для украинского клуба дома, но матч состоится не в Александрии. Все самое интересное о противостоянии "Александрии" против "Гента" – в материале Спорт24.

Александрия – Гент. Главное

Что: матч второго тура группового этапа Лиги Европы

Где: "Арена Львов"

Когда: четверг, 3 октября, 19:55

Трансляция: канал "Футбол 1", Oll.tv, текстовая трансляция на сайте Спорт24.

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Чем важен этот матч

"Александрия" продолжает свое выступление на групповом этапе Лиги Европы. После не слишком удачного вояжа в Германию на матч против "Вольфсбурга", команда будет принимать бельгийский "Гент". Однако этот матч не состоится в Александрии на стадионе "Ника", а во Львове на "Арене Львов".

Победа в этом матче даст ответ на вопрос, готова ли "Александрия" бороться за выход в плей-офф турнира. Поражение же сведет на нет шансы украинской команды.

Украинский след

Этот матч будет интересен и тем, что "Гент" – самая украинская команда в чемпионате Бельгии. Там выступают сразу три украинца, двое из которых постоянно получают вызов в национальную сборную Украины. Это нападающий Роман Яремчук и защитник Игорь Пластун. Третий украинец – это Роман Безус, который тоже находится в резервном списке сборной.

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Но и это не все. Роман Яремчук сам из Львова. И первый гол за сборную Украины забил именно на "Арене Львов". Относительно Игоря Пластуна, то он долгое время выступал за львовские "Карпаты". Однако он в этом матче не сыграет из-за перелома носа.

Связь со Львовом имеет и "Александрия". Главный тренер команды Владимир Шаран тоже выступал за "Карпаты". И даже тренировал львовский клуб. Было это в периоде между двумя заходами в "Александрию". А вратарь команды Юрий Панькив тоже родом из Львова.

А что говорят букмекеры

Они не очень верят в победу украинской команды. Именно "Гент" является фаворитом встречи. Коэффициент на победу гостей колеблется в районе 1,77. Зато победа украинской команды оценена в 4,80.

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