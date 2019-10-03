"Александрия" в напряженном матче сыграла вничью против "Гента" в Лиге Европы: видео

"Александрия" в матче против "Гента" в Лиге Европы в четверг, 3 октября, набрала первые очки в Лиге Европы. Пропустив гол в первом тайме, во второй 45-минутке команда сумела отыграться..

Александрия – Гент 1:1

Голы: Ситало, 60 – Депуатр, 6

"Александрия" этот матч проводила на "Арене Львов". Здесь она сыграет и другие матчи Лиги Европы. В первой же игре команде противостоял "Гент", за который выступают сразу трое украинцев. Двое из них вышли в стартовом составе. Среди них и Роман Яремчук, который первый гол за сборную Украины забил именно на "Арене Львов".

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Однако первый гол в матче забил не он, а его партнер по команде Депуарт. На 6-й минуте он получил пас из центра поля и пробил из-под ног Пашаева. Незначительный рикошет, и Панькив уже не дотянулся до мяча, который летел в угол ворот.

Видео гола Депуатра в ворота "Александрии"

Но первый момент в этом матче создали именно игроки "Александрии". После навеса с фланга пробивал головой Лучкевич. Голкипер в прыжке сумел отбить этот мяч. Впоследствии он спасет "Гент" и после удара Банады, когда мяч будет лететь под перекладину ворот.

После углового Одиджа-Офое пробивал головой. Но мяч после его удара попал в штангу.

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Значительно активнее "Александрия" заиграла во втором тайме. И это принесло свой результат. Во время одной из атак прошел удар по воротам соперника, Каминский отбил мяч. Но тот улетел точно туда где был Ситало. нападавший даже не ожидал такого, несколько растерявшись. Однако сразу же нанес удар, опередив и вратаря, и защитника "Гента".

Видео гола Ситала в ворота " Гента"

Активно играл и Яремчук. Он имел несколько возможностей, чтобы вывести "Гент" вперед. В одной из атак после подачи с углового нападающий пробивал головой. Но Панькив среагировал на его удар.

До конца матча на поле шла равная борьба. Обе команды имели возможность забить.

"Александрия" играет вничью и набирает первые очки в Лиге Европы. Однако команда и дальше на последнем месте в группе I.