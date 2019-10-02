Александрия – Гент: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

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Александрия – Гент: прогноз и ставки на матч 03.10.2019 – Лига Европы
Александрия – Гент: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы / 24 канал

"Александрия" 3-го октября проведет первый домашний матч в рамках группового этапа Лиги Европы. В гости к "александрийцам" пожалует бельгийский "Гент", в котором выступают трое украинских футболистов.

Александрия – Гент: прогноз

"Александрия" неудачно дебютировала на групповом этапе Лиги Европы. В первой игре украинцы уступили немецкому "Вольфсбургу". "Александрия" продемонстрировала смелость, однако этого было мало для того, чтобы получить положительный результат.

В свою очередь бельгийский "Гент" находится в прекрасной форме. В новом сезоне клуб потерпел только одно поражение в рамках национального первенства. В Лиге Европы бельгийцы стартовали удачно, одолев французский "Сент-Этьен".

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Прогноз Фаворит Спорт

Украинский клуб не является фаворитом противостояния, несмотря на то, что играет матч дома. Букмекеры оценивают шансы подопечных Владимира Шарана победить "Гент" коэффициентом 4,70.

Победу "Гента" во Львове букмекеры оценивают коэффициентом 1,74. Если же поединок на "Арене Львов" завершится ничьей – коэффициент 3,80.

Прогноз Pari Match

Специалисты Pari Match предлагают коэффициент 2,55 на то, что "Александрия" победит "Гент" хотя бы в одном тайме. Коэффициент на то, что хозяева поля не проиграют и ТБ 2.5 – 5,00.

На победу бельгийцев и ТБ 2.5 букмекеры Pari Match предлагают коэффициент 2,70. Если же "Гент" победит, но ТМ будет 2.5 – коэффициент 4,40. Также букмекеры предлагают угадать, каким будет тотал матча: четный 1,92; нечетный 1,94.

Прогноз 1xbet

На сайте 1xbet поклонники футбола имеют возможность угадать, какой футболист сумеет отличиться голом в матче "Александрия" – "Гент". На гол украинца Романа Яремчука в ворота своей бывшей команды специалисты дают коэффициент 2,5.

В лагере "Александрии" больше всего шансов забить гол, по мнению экспертов, у Дениса Безбородько. Его мяч в ворота гостей из Бельгии букмекеры оценили коэффициентом 3.

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы "Александрия" – "Гент" состоится в четверг, 3-го октября. Начало игры во Львове в 19:55.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Лига Европы ФК Александрия
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