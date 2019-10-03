Александрия – Гент: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
"Александрия" играет матч Лиги Европы против бельгийского "Гента". Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.
"Александрия" вынуждена проводить свои домашние матчи еврокубков за пределами родного города. Поэтому игра против "Гента", как и другие матчи Лиги Европы, "Александрия" проведет на "Арене Львов".
К слову: Александрия – Гент: где смотреть онлайн матч Лиги Европы
Матч "Александрия" – "Гент" начнется в 19:55.
Источник: 24 канал
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