"Александрия" дома вырвала победу у "Карпат" – шестое поражение "львов" в сезоне: видео

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Александрия – Карпаты: обзор и счет матча 06.10.2019 – чемпионат Украины
Александрия – Карпаты: результат и видео голов

В воскресенье, 6 октября, "Александрия" в домашнем матче с "Карпатами" смогла одержать минимальную победу.

Александрия – Карпаты 2:1
Голы: Гречишкин, 50, Бабогло, 82 – Халл, 58

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В первом тайме команды показали равный футбол и имели несколько острых моментов в штрафной площадке соперника.

Можно отметить лишь момент от "Александрии" на 18-й минуте, когда Задерака с правого фланга прострелил в центр штрафной, откуда Шастал пушечным ударом направил мяч в перекладину ворот "Карпат".

Сразу со старта второго тайма команды по разу расписались в воротах друг друга. На 52-й минуте Гречишкин со штрафного сильно пробил во вратарский угол, а бросок Кудрика не помог "Карпатам".

Видео гола Гречишкина

За 6 минут забили уже "Карпаты": после навеса со штрафного не сумел Ситало выбить мяч, а Халл из-под Гречишкина с шести метров мощно пробил под перекладину – 1:1.

Видео гола Халла

Уже в конце матча "горожанам" удалось довести дело до конца. После длинного навеса со штрафного неудачно на выходе сыграл Кудрик, отбросив мяч на Безбородко, тот вернул сферу во вратарскую, откуда Бабогло головой пробил под перекладину пустых ворот – 2:1.

В итоге, эта победа подняла "Александрию" на 4 строчку в турнирной таблице УПЛ (19 очков). "Карпаты" с 8 баллами идут 9-ми.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Александрия УПЛ ФК Карпаты
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