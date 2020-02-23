"Колос" на последних минутах вырвал победу у "Александрии": видео

"Александрия" и "Колос" встретились в рамках 19 тура чемпионата Украины. Поединок между клубами завершился победой "Колоса".

Александрия – Колос 1:2

Голы: Ситало, 61, – Смирный, 46, 90+2

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Первая половина игры прошла в традиционной для зимних поединков борьбе и сумбуре. Первую возможность забить на 12 минуте имели гости из Коваливки.

Морозко получил передачу на ход, после чего на скорости прострелил в штрафную на Бондаренко. Защитники "Александрии" сыграли отлично на перехвате и отвели угрозу.

Еще одну возможность футболисты "Колоса" имели на 39 минуте. У гостей прошла неплохая атака по флангу с навесом в штрафную. Удар Бондаренко головой оказался неточным.

Результативные качели

После перерыва "Колос" открыл счет в игре. Смирный после паса Ореховского пробил угол ворот Юрия Панькива. Голкипер не дотянулся до мяча – 0:1.

Пропущенный гол сильно разозлил подопечных Владимира Шарана, которые перехватили инициативу. Уже на 61 минуте хозяева сравняли счет.

После верховой передачи из глубины защитник "Колоса" Петров грубо ошибся, не попав по мячу. Ситало выскочил один на один с Волынцом и переиграл голкипера – 1:1.

На 73 минуте "Александрия" имела еще одну возможность отличиться. Гречишкин коварно пробил со штрафного, после чего мяч "застрял" в штрафной гостей.

Первым на добивании был Бухал, однако "колоски" не дали тому нанести удар. На 78 минуте Петров был близок, чтобы реабилитироваться за результативную ошибку.

Кирилл пришел в штрафную "Александрии" во время выполнения штрафного удара. После подачи Петров выпрыгнул выше и пробил головой чуть выше ворот.

Через несколько минут новичок "Колоса" Богданов разрядил пушку с дальней дистанции, пробив под перекладину. Панькив героически парировал сложный удар.

На 82 минуте "Колос" был близок, чтобы вырвать победу. Кожушко "отклеился" от защитников и вышел один на один с Панькивом. Юрий в очередной раз спас "Александрию" от пропущенного гола, продемонстрировав великолепную реакцию.

В конце второго тайма Петров во второй раз мог стать антигероем. Мяч попал в руку Кирилла после удара игрока "Александрии".

Арбитр не назначил пенальти. На этом поединке не использовалась система VAR.

В компенсированное время "Колос" вырвал победу. Кожушко протащил мяч по левому флангу и вовремя прострелил в штрафную на Смирнова. Тот легко переправил мяч в пустые ворота – 1:2.

Благодаря победе "Колос" обошел в турнирной таблице "Мариуполь" и поднялся на шестое место.

Александрия – Колос видеообзор первого тайма

Турнирная таблица УПЛ