"Александрия" в результативном матче победила "Мариуполь": видео

"Александрия" в матче 25-го тура чемпионата Украины победила "Мариуполь" на собственном стадионе "Ника" и закрепилась на третьем месте.

Александрия – Мариуполь 2:1

Голы: Банада, 20, Гречишкин, 32 – Вакула, 23

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"Александрия" формально решила свою задачу на сезон. Команда Владимира Шарана чрезвычайно уверенно удерживает третью строчку в турнирной таблице. Преимущество над "Мариуполем", который на четвертой строчке, 11 очков. В то же время азовский клуб ведет борьбу за то, чтобы в следующем сезоне играть в Лиге Европы. Преимущество над "Зарей", которая на 5-ом месте, всего одно очко. А над "Львовом" – три. Поэтому именно для подопечных Александра Бабича победа в этой игре была более нужной.

Старт матча команды провели в борьбе за центр поля и почти не создали каких-либо опасных моментов у ворот друг друга. Самое интересное началось в середине тайма. На 20 минуте "Александрия" заработала опасный штрафной, который почти идеально выполнил Шендрик. Игрок целил под перекладину, но Рустам Худжамов парировал удар. Через мгновение мяч снова оказался в штрафной "азовцев". Банада откликнулся на прострел и открыл счет в игре.

Но радовались хозяева не так и долго. Через три минуты "Мариуполь" сравнял счет. Вакула оказался самым расторопным в штрафной гостей и легко переправил мяч в сетку ворот Юрия Панькива – 1:1. Уже на 31 минуте "Александрия" получила право на пенальти. Арбитр увидел нарушение правил со стороны игрока "Мариуполя" в собственной штрафной. Гречишкин с отметки не промахнулся и вновь вывел свою команду вперед.

До завершения первого тайма "Мариуполь" имел возможность восстановить паритет. В конце тайма Борячук великолепным пасом вывел Вакулу один на один с Панькивым. Голкипер "Александрии" вовремя покинул ворота и спас партнеров. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев.

Начало второго тайма осталось за футболистами "Александрии", которые провели несколько опасных выпадов, но не довели их до забитого гола. Хорошая возможность отличиться была и у гостей. "Александрию" спасла перекладина после удара Зубкова. Александр закручивал мяч в дальний угол. На 70 минуте у "азовцев" вышла опасная атака. Сначала Зубков выстреливал из-за пределов штрафной, а затем с близкого расстояния пробивал Чурко. И в обоих случаях на высоте был Панькив.

На 75 минуте еще один раз пробивал из-за пределов штрафной Пихаленок. Мяч летел точно в нижний угол, но Панькив сумел парировать сложный удар. На кураже во втором тайме играл Зубков. На 79 минуте футболист гостей в очередной раз в матче пробил издали, но не попал. До конца матча гостям так и не удалось отыграться, а затем победу одержала "Александрия".

Александрия – Мариуполь – видеообзор матча

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