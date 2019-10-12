"Александрия" начала продажу билетов на матч Лиги Европы во Львове: цена и где купить

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"Александрия" начала продажу билетов на матч Лиги Европы во Львове: цена и где купить

"Александрия" 7 ноября сыграет против "Сент-Этьена" в Лиге Европы. матч состоится во Львове. А билеты на эту игру поступили в продажу.

"Александрия" соперников в еврокубках принимает на "Арене Львов". Билеты на матч против французского "Сент-Этьена" стоят от 50 гривен. В центральный сектор – 200 гривен. Также доступны билеты в vip-ложу – от 1500 гривен.

Матч "Александрия" – "Сент-Этьен" состоится 7 ноября. Начало в 22:00

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Билеты на матч "Александрия" – "Сент-Этьен" можно купить по ссылке.

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Теги: Футбол Спорт Лига Европы ФК Александрия
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