"Александрия" начала продажу билетов на матч против "Гента" в Лиге Европы: цена и где купить

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Александрия – Гент билеты на матч Лиги Европы
Александрия – Гент билеты на матч Лиги Европы

В продажу поступили билеты на первый домашний матч "Александрии" в Лиге Европы. Игра состоится на "Арене Львов" 3 октября, а соперником выступит бельгийский "Гент".

Стоимость билетов на матч "Александрия" – "Гент" начинается от 50 гривен (сектора за воротами). В центральные сектора пропуск стоит 200 гривен. Купить их можно онлайн по ссылке.

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Значительно дороже стоят места в вип-сектор – 1500 гривен.

Стоит напомнить, что "Александрия" решила бесплатно отвести своих болельщиков на матч первого раунда Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга". Игра состоится 19 сентября.

Относительно матча против "Гента", то он состоится 3 октября. Начало встречи на "Арене Львов" в 19:55.

Напомним, в составе бельгийского клуба выступают сразу трое украинцев – защитник Игорь Пластун, полузащитник Роман Безус и нападающий Роман Яремчук.

 

 

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Теги: ФК Александрия Лига Европы Спорт Футбол
Источник: 24 канал
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