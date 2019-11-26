"Александрия" не полетела во Львов на матч Лиги Европы против "Вольфсбурга"

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"Александрия" не вылетела на матч во Львов / ФК "Александрия"

Футбольный клуб "Александрия" в четверг, 28 ноября, проведет во Львове матч Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга". Однако отправиться на матч во вторник, чтобы иметь время на подготовку, александрийцы не сумели.

Причина в том, что в Кропивницком, откуда футболисты и тренерский штаб должны вылетать на игру, был туман, сообщает канал "Футбол 1". Поэтому команда перенесла путешествие во Львов на среду. При этом команду ждет обязательное общение с прессой и открытая тренировка на "Арене Львов".

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Стоит отметить, что это не первый раз в "Александрии" проблемы с доездом на матчи Лиги Европы. Однако тогда клуб не мог добраться на выездные матчи – против того же "Вольфсбурга" и "Сент-Этьена".

Но проблемы были и у гостей "Александрии". После матча во Львове домой не мог добраться бельгийский "Гент". Команда должна была вылетать утром 4 ноября. Однако перед их вылетом вблизи львовского аэропорта разбился самолет Ан-12. Он не долетел считанных километров до взлетно-посадочной полосы. Из-за этого все рейсы были отложены.

Напомним, матч "Александрия" – "Вольфсбург" состоится в четверг, 28 ноября. Начало матча на "Арене Львов" в 19:55. Текстовая онлайн-трансляция, видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Кропивницкого авиация Лига Европы ФК Александрия
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